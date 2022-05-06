https://ria.ru/20220506/moshenniki-1787124142.html
Россиян предостерегли от уловки мошенников в преддверии Дня Победы
Россиян предостерегли от уловки мошенников в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2022
Россиян предостерегли от уловки мошенников в преддверии Дня Победы
В преддверии Дня Победы мошенники часто пытаются обмануть граждан под видом благотворительных организаций, собирающих пожертвования для помощи ветеранам,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T07:36
2022-05-06T07:36
2022-05-06T07:36
общество
россия
мошенники
мошенничество
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В преддверии Дня Победы мошенники часто пытаются обмануть граждан под видом благотворительных организаций, собирающих пожертвования для помощи ветеранам, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперт советует придерживаться определенных правил.Специалист призвал тщательно проверять информацию о людях, которые предлагают принять участие в помощи ветеранам."То тут, то там появляются люди, которые собирают на исполнение заветной мечты ветеранов. Остаться равнодушным к такой благой цели просто невозможно. Однако на деле оказывается, что опыта работы в сфере благотворительности у организаторов таких сборов нет, как и организационно-правовой формы деятельности, нет сайта с рассказом о своей деятельности и именами жертвователей и ветеранов", — предостерег юрист.Как также подчеркнул Соловьев, сбор пожертвований физическим лицом на свою банковскую карту — это первый и самый главный аргумент в пользу того, что собранные средства до адресата не дойдут.
https://ria.ru/20220504/balerina-1786804636.html
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общество, россия, мошенники, мошенничество, иван соловьев (юрист)
Россиян предостерегли от уловки мошенников в преддверии Дня Победы
Юрист Соловьев: в преддверии 9 мая мошенники активизируются под видом помощи ветеранам
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
В преддверии Дня Победы мошенники часто пытаются обмануть граждан под видом благотворительных организаций, собирающих пожертвования для помощи ветеранам, рассказал
в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников
, эксперт советует придерживаться определенных правил.
"Для соблюдения всех правил и прозрачности благотворительной деятельности необходимо настаивать на составлении договора пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом — жертвователем. Он заключается в простой письменной форме, которая позволит достоверно установить, что волеизъявление идет от жертвователя", — заявил Соловьев.
Специалист призвал тщательно проверять информацию о людях, которые предлагают принять участие в помощи ветеранам.
"То тут, то там появляются люди, которые собирают на исполнение заветной мечты ветеранов. Остаться равнодушным к такой благой цели просто невозможно. Однако на деле оказывается, что опыта работы в сфере благотворительности у организаторов таких сборов нет, как и организационно-правовой формы деятельности, нет сайта с рассказом о своей деятельности и именами жертвователей и ветеранов", — предостерег юрист.
Как также подчеркнул Соловьев, сбор пожертвований физическим лицом на свою банковскую карту — это первый и самый главный аргумент в пользу того, что собранные средства до адресата не дойдут.