https://ria.ru/20220506/moshenniki-1787124142.html

Россиян предостерегли от уловки мошенников в преддверии Дня Победы

Россиян предостерегли от уловки мошенников в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2022

Россиян предостерегли от уловки мошенников в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы мошенники часто пытаются обмануть граждан под видом благотворительных организаций, собирающих пожертвования для помощи ветеранам,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T07:36

2022-05-06T07:36

2022-05-06T07:36

общество

россия

мошенники

мошенничество

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В преддверии Дня Победы мошенники часто пытаются обмануть граждан под видом благотворительных организаций, собирающих пожертвования для помощи ветеранам, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперт советует придерживаться определенных правил.Специалист призвал тщательно проверять информацию о людях, которые предлагают принять участие в помощи ветеранам."То тут, то там появляются люди, которые собирают на исполнение заветной мечты ветеранов. Остаться равнодушным к такой благой цели просто невозможно. Однако на деле оказывается, что опыта работы в сфере благотворительности у организаторов таких сборов нет, как и организационно-правовой формы деятельности, нет сайта с рассказом о своей деятельности и именами жертвователей и ветеранов", — предостерег юрист.Как также подчеркнул Соловьев, сбор пожертвований физическим лицом на свою банковскую карту — это первый и самый главный аргумент в пользу того, что собранные средства до адресата не дойдут.

https://ria.ru/20220504/balerina-1786804636.html

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общество, россия, мошенники, мошенничество, иван соловьев (юрист)