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В Кишиневе не исключили провокаций на День Победы - РИА Новости, 06.05.2022
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В Кишиневе не исключили провокаций на День Победы
В Кишиневе не исключили провокаций на День Победы - РИА Новости, 06.05.2022
В Кишиневе не исключили провокаций на День Победы
Полиция Молдавии допускает, что в День Победы в стране могут быть провокации, поэтому правоохранительные органы готовятся их предотвращать, заявил на брифинге в РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:36
2022-05-06T17:36
в мире
молдавия
георгиевская ленточка (акция)
день победы
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Полиция Молдавии допускает, что в День Победы в стране могут быть провокации, поэтому правоохранительные органы готовятся их предотвращать, заявил на брифинге в пятницу глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну."Полиция не ставит перед собой цели и не стремится ограничивать право на демонстрации и митинги, мы поддержим любую мирную акцию, однако примем все необходимые меры, чтобы не допустить тех или иных провокаций", - заявил Чернэуцяну.На просьбу журналистов уточнить, к чему именно будет готовиться полиция, он ответил, что "есть исчерпывающий список, который не стоит озвучивать, чтобы не вдохновлять кого-то на провокации". Глава полиции также обратился к жителям страны с просьбой объяснить детям, что они могут быть вовлечены в противоправные действия."Полиция не потерпит действий людей, которые будут нарушать закон или подстрекать других людей к совершению противоправных действий. Все граждане равны перед законом, независимо от их статуса, их функций или их взглядов", - подчеркнул Чернэуцяну. Ранее он сообщал, что полиция будет штрафовать всех, кто в День Победы наденет георгиевскую ленту, но к нарушителям не будут применять физическую силу.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220505/lenta-1786990203.html
https://ria.ru/20220422/moldaviya-1785029206.html
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в мире, молдавия, георгиевская ленточка (акция), день победы
17:36 06.05.2022
 
В Кишиневе не исключили провокаций на День Победы

Полиция Молдавии готовится к возможным провокациям на День Победы

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПолиция в Кишиневе
Полиция в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Полиция Молдавии допускает, что в День Победы в стране могут быть провокации, поэтому правоохранительные органы готовятся их предотвращать, заявил на брифинге в пятницу глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
"Полиция не ставит перед собой цели и не стремится ограничивать право на демонстрации и митинги, мы поддержим любую мирную акцию, однако примем все необходимые меры, чтобы не допустить тех или иных провокаций", - заявил Чернэуцяну.
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На просьбу журналистов уточнить, к чему именно будет готовиться полиция, он ответил, что "есть исчерпывающий список, который не стоит озвучивать, чтобы не вдохновлять кого-то на провокации". Глава полиции также обратился к жителям страны с просьбой объяснить детям, что они могут быть вовлечены в противоправные действия.
"Полиция не потерпит действий людей, которые будут нарушать закон или подстрекать других людей к совершению противоправных действий. Все граждане равны перед законом, независимо от их статуса, их функций или их взглядов", - подчеркнул Чернэуцяну. Ранее он сообщал, что полиция будет штрафовать всех, кто в День Победы наденет георгиевскую ленту, но к нарушителям не будут применять физическую силу.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
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