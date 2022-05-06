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Мишустин назначил шестого замминистра энергетики - РИА Новости, 06.05.2022
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Мишустин назначил шестого замминистра энергетики
Мишустин назначил шестого замминистра энергетики - РИА Новости, 06.05.2022
Мишустин назначил шестого замминистра энергетики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил шестого замглавы Минэнерго - им стал глава департамента проектной деятельности и цифровых технологий министерства... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:58
2022-05-06T19:13
политика
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил шестого замглавы Минэнерго - им стал глава департамента проектной деятельности и цифровых технологий министерства Эдуард Шереметцев, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации. В марте кабинет министров решил увеличить число заместителей министра энергетики с пяти до шести. Позднее, в апреле, в Минэнерго были проведены кадровые перестановки: Павел Сорокин был повышен до первого замминистра, Сергей Мочальников перешел из должности главы департамента в должность замминистра, а Петр Бобылев - наоборот."Назначить Шереметцева Эдуарда Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе. Как пояснили в Минэнерго, в новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО.Шереметцев родился в 1979 году в Курской области. Карьеру он начал в 1999 году, работал в "Россетях", "Русгидро". В марте 2021 года пришел в Минэнерго на должность главы департамента проектной деятельности и цифровых технологий, которую занимал до сих пор.
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политика, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
18:58 06.05.2022 (обновлено: 19:13 06.05.2022)
 
Мишустин назначил шестого замминистра энергетики

Премьер Мишустин назначил Шереметцева шестым заместителем министра энергетики

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил шестого замглавы Минэнерго - им стал глава департамента проектной деятельности и цифровых технологий министерства Эдуард Шереметцев, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.
В марте кабинет министров решил увеличить число заместителей министра энергетики с пяти до шести. Позднее, в апреле, в Минэнерго были проведены кадровые перестановки: Павел Сорокин был повышен до первого замминистра, Сергей Мочальников перешел из должности главы департамента в должность замминистра, а Петр Бобылев - наоборот.
"Назначить Шереметцева Эдуарда Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе. Как пояснили в Минэнерго, в новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО.
Шереметцев родился в 1979 году в Курской области. Карьеру он начал в 1999 году, работал в "Россетях", "Русгидро". В марте 2021 года пришел в Минэнерго на должность главы департамента проектной деятельности и цифровых технологий, которую занимал до сих пор.
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ПолитикаМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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