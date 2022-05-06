https://ria.ru/20220506/minenergo-1787293640.html

Мишустин назначил шестого замминистра энергетики

Мишустин назначил шестого замминистра энергетики - РИА Новости, 06.05.2022

Мишустин назначил шестого замминистра энергетики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил шестого замглавы Минэнерго - им стал глава департамента проектной деятельности и цифровых технологий министерства... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:58

2022-05-06T18:58

2022-05-06T19:13

политика

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил шестого замглавы Минэнерго - им стал глава департамента проектной деятельности и цифровых технологий министерства Эдуард Шереметцев, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации. В марте кабинет министров решил увеличить число заместителей министра энергетики с пяти до шести. Позднее, в апреле, в Минэнерго были проведены кадровые перестановки: Павел Сорокин был повышен до первого замминистра, Сергей Мочальников перешел из должности главы департамента в должность замминистра, а Петр Бобылев - наоборот."Назначить Шереметцева Эдуарда Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе. Как пояснили в Минэнерго, в новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО.Шереметцев родился в 1979 году в Курской области. Карьеру он начал в 1999 году, работал в "Россетях", "Русгидро". В марте 2021 года пришел в Минэнерго на должность главы департамента проектной деятельности и цифровых технологий, которую занимал до сих пор.

https://ria.ru/20220408/minenergo-1782604796.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)