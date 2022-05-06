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США изучают возможности упрощения миграции для граждан России, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
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США изучают возможности упрощения миграции для граждан России, сообщили СМИ
США изучают возможности упрощения миграции для граждан России, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
США изучают возможности упрощения миграции для граждан России, сообщили СМИ
Власти США на фоне проводимой РФ специальной военной операции на Украине изучают возможности упрощения миграции для россиян, не согласных с политикой российских РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:15
2022-05-06T19:15
в мире
сша
украина
джо байден
миграция
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Власти США на фоне проводимой РФ специальной военной операции на Украине изучают возможности упрощения миграции для россиян, не согласных с политикой российских властей, пишет в пятницу газета Politico со ссылкой на источники в американских политических кругах.Согласно ее данным, ряд законодателей и политических активистов призывают президента США Джо Байдена "воспользоваться моментом и расстелить красную дорожку" для россиян, которые в силу политических убеждений желают покинуть родину."Они утверждают, что это послужит мощным сигналом со стороны США по отношению к простым россиянам... и позволит подорвать власть (президента РФ) Владимира Путина, ускорив утечку мозгов из его страны", - пишет газета, ссылаясь на одного из своих собеседников.Другой высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил, что в Белом доме действительно "изучают способы расширения возможностей для россиян перебраться в США", однако отказался сообщить дополнительные подробности. Между тем, отмечается, что власти США предупреждают своих консульских сотрудников за рубежом о необходимости "соблюдать осторожность" при выдаче туристических виз россиянам, считая, что те, вероятнее всего, захотят остаться в стране после истечения срока их действия.В конце апреля агентство Блумберг опубликовало материал, в котором утверждало, что американские власти изучают возможности отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы упростить их въезд в страну и тем самым ослабить высокотехнологичный потенциал РФ. Таким образом, отмечалось в статье, Вашингтон стремится лишить руководство РФ "специалистов в области науки, инженерии и математики".Между тем, до сих пор ни Белый дом, ни госдепартамент США официально не объявляли о каких-либо мерах по ослаблению визовых требований для граждан РФ. Более того, в 2021 году американское посольство в Москве объявило о "резком сокращении" консульских услуг, и на сегодняшний день получение визы США для российских граждан возможно только через другие страны. Попытки сдвинуть "визовый вопрос" предпринимались на протяжении последующих месяцев, однако после начала российской спецоперации на Украине о каких-либо подвижках на данном направлении ни разу не сообщалось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/nato-1787248164.html
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в мире, сша, украина, джо байден, миграция
19:15 06.05.2022
 
США изучают возможности упрощения миграции для граждан России, сообщили СМИ

Газета Politico: США изучают возможности упрощения миграции для граждан России

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Власти США на фоне проводимой РФ специальной военной операции на Украине изучают возможности упрощения миграции для россиян, не согласных с политикой российских властей, пишет в пятницу газета Politico со ссылкой на источники в американских политических кругах.
Согласно ее данным, ряд законодателей и политических активистов призывают президента США Джо Байдена "воспользоваться моментом и расстелить красную дорожку" для россиян, которые в силу политических убеждений желают покинуть родину.
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"Они утверждают, что это послужит мощным сигналом со стороны США по отношению к простым россиянам... и позволит подорвать власть (президента РФ) Владимира Путина, ускорив утечку мозгов из его страны", - пишет газета, ссылаясь на одного из своих собеседников.
Другой высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил, что в Белом доме действительно "изучают способы расширения возможностей для россиян перебраться в США", однако отказался сообщить дополнительные подробности. Между тем, отмечается, что власти США предупреждают своих консульских сотрудников за рубежом о необходимости "соблюдать осторожность" при выдаче туристических виз россиянам, считая, что те, вероятнее всего, захотят остаться в стране после истечения срока их действия.
В конце апреля агентство Блумберг опубликовало материал, в котором утверждало, что американские власти изучают возможности отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы упростить их въезд в страну и тем самым ослабить высокотехнологичный потенциал РФ. Таким образом, отмечалось в статье, Вашингтон стремится лишить руководство РФ "специалистов в области науки, инженерии и математики".
Между тем, до сих пор ни Белый дом, ни госдепартамент США официально не объявляли о каких-либо мерах по ослаблению визовых требований для граждан РФ. Более того, в 2021 году американское посольство в Москве объявило о "резком сокращении" консульских услуг, и на сегодняшний день получение визы США для российских граждан возможно только через другие страны. Попытки сдвинуть "визовый вопрос" предпринимались на протяжении последующих месяцев, однако после начала российской спецоперации на Украине о каких-либо подвижках на данном направлении ни разу не сообщалось.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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