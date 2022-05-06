https://ria.ru/20220506/migratsiya-1787271618.html
Рекордное число британцев захотели покинуть страну из-за роста цен
Рекордное число британцев захотели покинуть страну из-за роста цен - РИА Новости, 06.05.2022
Рекордное число британцев захотели покинуть страну из-за роста цен
Число британцев, ищущих возможность покинуть страну из-за роста цен, достигло рекордных значений, пишет Daily Mail. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:37
2022-05-06T17:37
2022-05-06T18:12
великобритания
австралия
сша
google
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число британцев, ищущих возможность покинуть страну из-за роста цен, достигло рекордных значений, пишет Daily Mail."В прошлом месяце в Великобритании количество людей, сделавших в Google запрос "переехать за границу", выросло на тысячу процентов. Наибольшим спросом пользуются Америка, Канада и Австралия. Исследование специалиста по эмиграции Рейсса Эдвардса показало, что число запросов на получение австралийской визы в апреле подскочило на 670 процентов", — говорится в статье.По информации издания, ежегодно из Великобритании мигрируют более 400 тысяч человек, 20 тысяч из них предпочитают переселиться в Соединенные Штаты. Теперь этот показатель вырос из-за высоких темпов инфляции."Банк Англии предупредил, что уровень инфляции в этом году превысит десять процентов, а экономический рост замедлится. Хотя в США и Австралии инфляция тоже растет, налоговое бремя там ниже, а значит, люди могут тратить больше денег на расходы", — объясняют авторы материала.Читатели Daily Mail по-разному оценили планы британцев на переезд в другие страны."Великобритания слишком дорога для жизни, слишком перенаселена, а бесплатная медстраховка совсем не бесплатная. Я и мой работодатель платим около 1200 фунтов в месяц, дополнительно я плачу 400 ежемесячно за частное медицинское обслуживание. А потом налоги-налоги-налоги-налоги, в Великобритании нет компенсации расходов на жилье, транспорт, еду, энергию, топливо, все чрезвычайно дорого", — поделился пользователь Nickw.Некоторые комментаторы не увидели оснований для миграции, поскольку посчитали повышение цен всеобщей тенденцией."Стоимость жизни выросла во всем мире, поэтому единственное преимущество, которое я вижу в переезде, это лучшие погодные условия", — считает madenamelessbygoogle."Люди, которые думают, что здесь дорого, и хотят переехать в Америку, Новую Зеландию или Австралию, испытают шок всей своей жизни после эмиграции", — уверен Cannon."В США и Канаде такая же ситуация. Инфляция при Байдене огромная. Если вы хотите эмигрировать в другую страну с высоким уровнем инфляции, чтобы "избежать инфляции", можно с уверенностью сказать, что вы плохо информированы", — написал jim1978.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Последовавшее за санкциями нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787068131.html
https://ria.ru/20220505/gretsiya-1787115682.html
https://ria.ru/20220505/frantsiya-1787033877.html
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786937626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, австралия, сша, google, в мире, россия, украина
17:37 06.05.2022 (обновлено: 18:12 06.05.2022)
Рекордное число британцев захотели покинуть страну из-за роста цен
DM: рекордное количество жителей Великобритании захотели мигрировать из-за роста цен
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Число британцев, ищущих возможность покинуть страну из-за роста цен, достигло рекордных значений, пишет Daily Mail
.
"В прошлом месяце в Великобритании
количество людей, сделавших в Google
запрос "переехать за границу", выросло на тысячу процентов. Наибольшим спросом пользуются Америка
, Канада и Австралия. Исследование специалиста по эмиграции Рейсса Эдвардса показало, что число запросов на получение австралийской визы в апреле подскочило на 670 процентов", — говорится в статье.
По информации издания, ежегодно из Великобритании мигрируют более 400 тысяч человек, 20 тысяч из них предпочитают переселиться в Соединенные Штаты. Теперь этот показатель вырос из-за высоких темпов инфляции.
"Банк Англии предупредил, что уровень инфляции в этом году превысит десять процентов, а экономический рост замедлится. Хотя в США и Австралии инфляция тоже растет, налоговое бремя там ниже, а значит, люди могут тратить больше денег на расходы", — объясняют авторы материала.
Читатели Daily Mail по-разному оценили планы британцев на переезд в другие страны.
"Великобритания слишком дорога для жизни, слишком перенаселена, а бесплатная медстраховка совсем не бесплатная. Я и мой работодатель платим около 1200 фунтов в месяц, дополнительно я плачу 400 ежемесячно за частное медицинское обслуживание. А потом налоги-налоги-налоги-налоги, в Великобритании нет компенсации расходов на жилье, транспорт, еду, энергию, топливо, все чрезвычайно дорого", — поделился пользователь Nickw.
Некоторые комментаторы не увидели оснований для миграции, поскольку посчитали повышение цен всеобщей тенденцией.
"Стоимость жизни выросла во всем мире, поэтому единственное преимущество, которое я вижу в переезде, это лучшие погодные условия", — считает madenamelessbygoogle.
"Люди, которые думают, что здесь дорого, и хотят переехать в Америку, Новую Зеландию
или Австралию, испытают шок всей своей жизни после эмиграции", — уверен Cannon.
"В США и Канаде такая же ситуация. Инфляция при Байдене огромная. Если вы хотите эмигрировать в другую страну с высоким уровнем инфляции, чтобы "избежать инфляции", можно с уверенностью сказать, что вы плохо информированы", — написал jim1978.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Последовавшее за санкциями нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США
.