https://ria.ru/20220506/migratsiya-1787271618.html

Рекордное число британцев захотели покинуть страну из-за роста цен

Рекордное число британцев захотели покинуть страну из-за роста цен - РИА Новости, 06.05.2022

Рекордное число британцев захотели покинуть страну из-за роста цен

Число британцев, ищущих возможность покинуть страну из-за роста цен, достигло рекордных значений, пишет Daily Mail. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:37

2022-05-06T17:37

2022-05-06T18:12

великобритания

австралия

сша

google

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число британцев, ищущих возможность покинуть страну из-за роста цен, достигло рекордных значений, пишет Daily Mail."В прошлом месяце в Великобритании количество людей, сделавших в Google запрос "переехать за границу", выросло на тысячу процентов. Наибольшим спросом пользуются Америка, Канада и Австралия. Исследование специалиста по эмиграции Рейсса Эдвардса показало, что число запросов на получение австралийской визы в апреле подскочило на 670 процентов", — говорится в статье.По информации издания, ежегодно из Великобритании мигрируют более 400 тысяч человек, 20 тысяч из них предпочитают переселиться в Соединенные Штаты. Теперь этот показатель вырос из-за высоких темпов инфляции."Банк Англии предупредил, что уровень инфляции в этом году превысит десять процентов, а экономический рост замедлится. Хотя в США и Австралии инфляция тоже растет, налоговое бремя там ниже, а значит, люди могут тратить больше денег на расходы", — объясняют авторы материала.Читатели Daily Mail по-разному оценили планы британцев на переезд в другие страны."Великобритания слишком дорога для жизни, слишком перенаселена, а бесплатная медстраховка совсем не бесплатная. Я и мой работодатель платим около 1200 фунтов в месяц, дополнительно я плачу 400 ежемесячно за частное медицинское обслуживание. А потом налоги-налоги-налоги-налоги, в Великобритании нет компенсации расходов на жилье, транспорт, еду, энергию, топливо, все чрезвычайно дорого", — поделился пользователь Nickw.Некоторые комментаторы не увидели оснований для миграции, поскольку посчитали повышение цен всеобщей тенденцией."Стоимость жизни выросла во всем мире, поэтому единственное преимущество, которое я вижу в переезде, это лучшие погодные условия", — считает madenamelessbygoogle."Люди, которые думают, что здесь дорого, и хотят переехать в Америку, Новую Зеландию или Австралию, испытают шок всей своей жизни после эмиграции", — уверен Cannon."В США и Канаде такая же ситуация. Инфляция при Байдене огромная. Если вы хотите эмигрировать в другую страну с высоким уровнем инфляции, чтобы "избежать инфляции", можно с уверенностью сказать, что вы плохо информированы", — написал jim1978.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Последовавшее за санкциями нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787068131.html

https://ria.ru/20220505/gretsiya-1787115682.html

https://ria.ru/20220505/frantsiya-1787033877.html

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786937626.html

великобритания

австралия

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

великобритания, австралия, сша, google, в мире, россия, украина