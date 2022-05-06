США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей, заявил глава Мексики
Президент Мексики Обрадор: США оплачивают войну на Украине, не вкладывая в соседей
Чапультепекский дворец в Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал необъяснимыми действия США, которые за четыре года переговоров не выделили "абсолютно ничего" для развития стран Центральной Америки и при этом срочно вложили 30 миллиардов долларов в войну на Украине.
"К настоящему моменту утверждено более 30 миллиардов долларов на поддержку войны на Украине, а мы потратили четыре года, с тех пор как здесь был президент Дональд Трамп, предлагая поддержать (проекты регионального развития - ред.) четырьмя миллиардами долларов - и по сей день ничего, абсолютно ничего", - заявил политик на пресс-конференции в Гватемале после переговоров с президентом этой страны Алехандро Джамматеи.
По словам мексиканского лидера, задержка в одобрении ресурсов для инвестиций в страны Центральной Америки необъяснима.
"Я говорю это искренне, мне кажется необъяснимым, что в Вашингтоне, на Капитолийском холме, одобрение четырех миллиардов долларов, которые предложили инвестировать в благосостояние стран Центральной Америки, так затянулось, даже при том, что президент Байден и вице-президент Камала Харрис лоббировали это", - сказал Лопес Обрадор.
Он добавил, что несмотря на идеологические различия, весь американский континент должен двигаться к экономической и торговой интеграции без каких-либо исключений.