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США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей, заявил глава Мексики - РИА Новости, 06.05.2022
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США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей, заявил глава Мексики
США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей, заявил глава Мексики - РИА Новости, 06.05.2022
США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей, заявил глава Мексики
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал необъяснимыми действия США, которые за четыре года переговоров не выделили "абсолютно ничего" для развития РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:27
2022-05-06T08:27
в мире
дональд трамп
центральная америка
мексика
украина
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал необъяснимыми действия США, которые за четыре года переговоров не выделили "абсолютно ничего" для развития стран Центральной Америки и при этом срочно вложили 30 миллиардов долларов в войну на Украине."К настоящему моменту утверждено более 30 миллиардов долларов на поддержку войны на Украине, а мы потратили четыре года, с тех пор как здесь был президент Дональд Трамп, предлагая поддержать (проекты регионального развития - ред.) четырьмя миллиардами долларов - и по сей день ничего, абсолютно ничего", - заявил политик на пресс-конференции в Гватемале после переговоров с президентом этой страны Алехандро Джамматеи.По словам мексиканского лидера, задержка в одобрении ресурсов для инвестиций в страны Центральной Америки необъяснима.Он добавил, что несмотря на идеологические различия, весь американский континент должен двигаться к экономической и торговой интеграции без каких-либо исключений.Президент Мексики находится с официальным визитом в Гватемале в рамках своего первого заграничного турне по странам Центральной Америки и Карибского бассейна. С 6 по 9 мая он посетит еще Сальвадор, Гондурас, Белиз и Кубу.
https://ria.ru/20220506/udary-1787123196.html
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в мире, дональд трамп, центральная америка, мексика, украина
08:27 06.05.2022
 
США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей, заявил глава Мексики

Президент Мексики Обрадор: США оплачивают войну на Украине, не вкладывая в соседей

© AFP 2022 / Pedro PardoЧапультепекский дворец в Мехико
Чапультепекский дворец в Мехико - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / Pedro Pardo
Чапультепекский дворец в Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал необъяснимыми действия США, которые за четыре года переговоров не выделили "абсолютно ничего" для развития стран Центральной Америки и при этом срочно вложили 30 миллиардов долларов в войну на Украине.
"К настоящему моменту утверждено более 30 миллиардов долларов на поддержку войны на Украине, а мы потратили четыре года, с тех пор как здесь был президент Дональд Трамп, предлагая поддержать (проекты регионального развития - ред.) четырьмя миллиардами долларов - и по сей день ничего, абсолютно ничего", - заявил политик на пресс-конференции в Гватемале после переговоров с президентом этой страны Алехандро Джамматеи.
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По словам мексиканского лидера, задержка в одобрении ресурсов для инвестиций в страны Центральной Америки необъяснима.
"Я говорю это искренне, мне кажется необъяснимым, что в Вашингтоне, на Капитолийском холме, одобрение четырех миллиардов долларов, которые предложили инвестировать в благосостояние стран Центральной Америки, так затянулось, даже при том, что президент Байден и вице-президент Камала Харрис лоббировали это", - сказал Лопес Обрадор.
Он добавил, что несмотря на идеологические различия, весь американский континент должен двигаться к экономической и торговой интеграции без каких-либо исключений.
Президент Мексики находится с официальным визитом в Гватемале в рамках своего первого заграничного турне по странам Центральной Америки и Карибского бассейна. С 6 по 9 мая он посетит еще Сальвадор, Гондурас, Белиз и Кубу.
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