https://ria.ru/20220506/meksika-1787127774.html

США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей, заявил глава Мексики

США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей, заявил глава Мексики - РИА Новости, 06.05.2022

США оплачивают войну на Украине, игнорируя соседей, заявил глава Мексики

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал необъяснимыми действия США, которые за четыре года переговоров не выделили "абсолютно ничего" для развития РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T08:27

2022-05-06T08:27

2022-05-06T08:27

в мире

дональд трамп

центральная америка

мексика

украина

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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал необъяснимыми действия США, которые за четыре года переговоров не выделили "абсолютно ничего" для развития стран Центральной Америки и при этом срочно вложили 30 миллиардов долларов в войну на Украине."К настоящему моменту утверждено более 30 миллиардов долларов на поддержку войны на Украине, а мы потратили четыре года, с тех пор как здесь был президент Дональд Трамп, предлагая поддержать (проекты регионального развития - ред.) четырьмя миллиардами долларов - и по сей день ничего, абсолютно ничего", - заявил политик на пресс-конференции в Гватемале после переговоров с президентом этой страны Алехандро Джамматеи.По словам мексиканского лидера, задержка в одобрении ресурсов для инвестиций в страны Центральной Америки необъяснима.Он добавил, что несмотря на идеологические различия, весь американский континент должен двигаться к экономической и торговой интеграции без каких-либо исключений.Президент Мексики находится с официальным визитом в Гватемале в рамках своего первого заграничного турне по странам Центральной Америки и Карибского бассейна. С 6 по 9 мая он посетит еще Сальвадор, Гондурас, Белиз и Кубу.

https://ria.ru/20220506/udary-1787123196.html

https://ria.ru/20220406/meksika-1782164775.html

центральная америка

мексика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, центральная америка, мексика, украина