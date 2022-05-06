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Остров Маргарита в Венесуэле страдает из-за отсутствия российских туристов - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
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Остров Маргарита в Венесуэле страдает из-за отсутствия российских туристов
Остров Маргарита в Венесуэле страдает из-за отсутствия российских туристов - РИА Новости, 06.05.2022
Остров Маргарита в Венесуэле страдает из-за отсутствия российских туристов
Доходы туристического бизнеса на венесуэльском острове Маргарита резко упали после закрытия неба для российских самолетов, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:49
2022-05-06T11:49
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ЭЛЬ-ЯКЕ (Венесуэла), 6 мая — РИА Новости. Доходы туристического бизнеса на венесуэльском острове Маргарита резко упали после закрытия неба для российских самолетов, рассказали РИА Новости представители отрасли.Санкции, введенные с началом спецоперации на Украине, привели к приостановке прямых рейсов из Москвы на курорт, которые летали трижды в неделю. "С прибытием россиян появлялась надежда, что международные рейсы могут прийти на остров Маргарита, это направление для меня является одним из самых интересных с точки зрения ветра для виндсерферов и кайтсерферов", — рассказала владелица кайт-школы Мария Гонсалес.Работники туристического бизнеса в Эль-Яке, с которыми агентству удалось пообщаться, рассказали, что рейсы из Москвы были облегчением, поскольку давали работу и хороший доход местным жителям, и выразили надежду на восстановление авиасообщения.По данным правительства Венесуэлы, с сентября 2021-го по февраль 2022-го года остров посетили более семи тысяч российских туристов. В этом году в регионе ожидали более 60 тысяч отдыхающих из РФ.
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новости - туризм, россия, авиасообщение, венесуэла, туризм, турпоток, туристы, москва, доход
11:49 06.05.2022
 
Остров Маргарита в Венесуэле страдает из-за отсутствия российских туристов

Турбизнес на венесуэльском острове Маргарита страдает без россиян и прямых рейсов из РФ

© Depositphotos / bayazedПляж на острове Маргарита
Пляж на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Depositphotos / bayazed
Читать ria.ru в
ЭЛЬ-ЯКЕ (Венесуэла), 6 мая — РИА Новости. Доходы туристического бизнеса на венесуэльском острове Маргарита резко упали после закрытия неба для российских самолетов, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Санкции, введенные с началом спецоперации на Украине, привели к приостановке прямых рейсов из Москвы на курорт, которые летали трижды в неделю.

"С тех пор, как отдыхающие начали приезжать, большинство клиентов, которых здесь обслуживали, были русскими. Хотя их было немного, но все же они покупали товары и услуги", — поделился Хосе Альборнос, владелец отеля Posada Canoa Kitesurf.

"С прибытием россиян появлялась надежда, что международные рейсы могут прийти на остров Маргарита, это направление для меня является одним из самых интересных с точки зрения ветра для виндсерферов и кайтсерферов", — рассказала владелица кайт-школы Мария Гонсалес.
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Работники туристического бизнеса в Эль-Яке, с которыми агентству удалось пообщаться, рассказали, что рейсы из Москвы были облегчением, поскольку давали работу и хороший доход местным жителям, и выразили надежду на восстановление авиасообщения.
По данным правительства Венесуэлы, с сентября 2021-го по февраль 2022-го года остров посетили более семи тысяч российских туристов.
В этом году в регионе ожидали более 60 тысяч отдыхающих из РФ.
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