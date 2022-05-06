https://ria.ru/20220506/margarita-1787138927.html

Остров Маргарита в Венесуэле страдает из-за отсутствия российских туристов

Остров Маргарита в Венесуэле страдает из-за отсутствия российских туристов - РИА Новости, 06.05.2022

Остров Маргарита в Венесуэле страдает из-за отсутствия российских туристов

Доходы туристического бизнеса на венесуэльском острове Маргарита резко упали после закрытия неба для российских самолетов, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:49

2022-05-06T11:49

2022-05-06T11:49

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ЭЛЬ-ЯКЕ (Венесуэла), 6 мая — РИА Новости. Доходы туристического бизнеса на венесуэльском острове Маргарита резко упали после закрытия неба для российских самолетов, рассказали РИА Новости представители отрасли.Санкции, введенные с началом спецоперации на Украине, привели к приостановке прямых рейсов из Москвы на курорт, которые летали трижды в неделю. "С прибытием россиян появлялась надежда, что международные рейсы могут прийти на остров Маргарита, это направление для меня является одним из самых интересных с точки зрения ветра для виндсерферов и кайтсерферов", — рассказала владелица кайт-школы Мария Гонсалес.Работники туристического бизнеса в Эль-Яке, с которыми агентству удалось пообщаться, рассказали, что рейсы из Москвы были облегчением, поскольку давали работу и хороший доход местным жителям, и выразили надежду на восстановление авиасообщения.По данным правительства Венесуэлы, с сентября 2021-го по февраль 2022-го года остров посетили более семи тысяч российских туристов. В этом году в регионе ожидали более 60 тысяч отдыхающих из РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/kurorty-1786924518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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