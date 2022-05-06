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В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787156034.html
В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 526 случаев коронавируса, 19 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:12
2022-05-06T11:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 526 случаев коронавируса, 19 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 526, госпитализировано - 134 человека, выздоровело - 493 человека, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 393 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 762. За сутки в Москве выявлены 393 случая коронавируса, скончались 16 человек случая коронавируса, выздоровели 2 571 492 человека, умерло 43 351 человек.
https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787054399.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва
11:12 06.05.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 526 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 526 случаев коронавируса, 19 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 526, госпитализировано - 134 человека, выздоровело - 493 человека, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 393 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 762. За сутки в Москве выявлены 393 случая коронавируса, скончались 16 человек случая коронавируса, выздоровели 2 571 492 человека, умерло 43 351 человек.
Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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