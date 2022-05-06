https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787153138.html

В России за сутки госпитализировали 2845 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2845 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2845 пациентов с COVID-19

Более 2,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 12,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:04

2022-05-06T11:04

2022-05-06T11:04

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 2,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 12,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 845 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 12,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 46, ситуация осталась без изменения в семи регионах.Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 136 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 9 408 человек, на 7,9% больше по сравнению с 5 мая."Выявлен 5 541 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 136 человек", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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