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В России за сутки госпитализировали 2845 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2845 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022
В России за сутки госпитализировали 2845 пациентов с COVID-19
Более 2,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 12,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:04
2022-05-06T11:04
2022-05-06T11:04
распространение коронавируса
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 2,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 12,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 845 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 12,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 46, ситуация осталась без изменения в семи регионах.Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 136 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 9 408 человек, на 7,9% больше по сравнению с 5 мая."Выявлен 5 541 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 136 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 2845 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 5541 новый случай заражения коронавирусом
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Более 2,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 12,4% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 6 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 845 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 12,4%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 46, ситуация осталась без изменения в семи регионах.
Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России
за сутки, умерли 136 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 9 408 человек, на 7,9% больше по сравнению с 5 мая.
"Выявлен 5 541 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 136 человек", - говорится в сообщении.