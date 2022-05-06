https://ria.ru/20220506/kontrakt-1787168382.html

Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия, заявил МИД

Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия, заявил МИД - РИА Новости, 06.05.2022

Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия, заявил МИД

Россия не намерена уклоняться от обсуждения темы продовольственной безопасности в свете кризиса, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев на... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:52

2022-05-06T11:52

2022-05-06T13:00

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия не намерена уклоняться от обсуждения темы продовольственной безопасности в свете кризиса, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев на брифинге в Москве.По его словам, Москва намерена выполнять обязательства по контрактам на поставку продовольственных товаров."Коллективный Запад пытается обвинить Россию в провоцировании дефицита продовольствия, дескать, первопричиной кризиса является специальная военная операция России. Не будем комментировать домыслы на этот счет. Вместе с тем, не собираемся уклонятся и от предметного обсуждения вопроса продовольственной безопасности", - сказал он.По его словам, "на мировом рынке агропромышленных товаров, действительно, складывается кризисная ситуация, причины ее гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, связаны, прежде всего, с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, финансовой, торговой, энергетической политике Западных стран"."Непонятно только, почему всю ответственность за последствия этого кризиса пытаются переложить исключительно на Россию. Наша страна при любых условиях остается ответственным участником мирового рынка. Намерены и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам, в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений", - добавил дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/belorussiya-1786569382.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия