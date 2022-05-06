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Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия, заявил МИД - РИА Новости, 06.05.2022
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Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия, заявил МИД
Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия, заявил МИД - РИА Новости, 06.05.2022
Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия, заявил МИД
Россия не намерена уклоняться от обсуждения темы продовольственной безопасности в свете кризиса, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев на... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:52
2022-05-06T13:00
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия не намерена уклоняться от обсуждения темы продовольственной безопасности в свете кризиса, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев на брифинге в Москве.По его словам, Москва намерена выполнять обязательства по контрактам на поставку продовольственных товаров."Коллективный Запад пытается обвинить Россию в провоцировании дефицита продовольствия, дескать, первопричиной кризиса является специальная военная операция России. Не будем комментировать домыслы на этот счет. Вместе с тем, не собираемся уклонятся и от предметного обсуждения вопроса продовольственной безопасности", - сказал он.По его словам, "на мировом рынке агропромышленных товаров, действительно, складывается кризисная ситуация, причины ее гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, связаны, прежде всего, с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, финансовой, торговой, энергетической политике Западных стран"."Непонятно только, почему всю ответственность за последствия этого кризиса пытаются переложить исключительно на Россию. Наша страна при любых условиях остается ответственным участником мирового рынка. Намерены и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам, в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений", - добавил дипломат.
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экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:52 06.05.2022 (обновлено: 13:00 06.05.2022)
 
Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия, заявил МИД

МИД: Россия будет выполнять обязательства по контрактам на поставку продовольствия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия не намерена уклоняться от обсуждения темы продовольственной безопасности в свете кризиса, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев на брифинге в Москве.
По его словам, Москва намерена выполнять обязательства по контрактам на поставку продовольственных товаров.
"Коллективный Запад пытается обвинить Россию в провоцировании дефицита продовольствия, дескать, первопричиной кризиса является специальная военная операция России. Не будем комментировать домыслы на этот счет. Вместе с тем, не собираемся уклонятся и от предметного обсуждения вопроса продовольственной безопасности", - сказал он.
По его словам, "на мировом рынке агропромышленных товаров, действительно, складывается кризисная ситуация, причины ее гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, связаны, прежде всего, с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, финансовой, торговой, энергетической политике Западных стран".
"Непонятно только, почему всю ответственность за последствия этого кризиса пытаются переложить исключительно на Россию. Наша страна при любых условиях остается ответственным участником мирового рынка. Намерены и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам, в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений", - добавил дипломат.
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ЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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