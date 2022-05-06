https://ria.ru/20220506/kista-1787198526.html

В Подмосковье мужчине удалили 13-сантиметровую кисту с ленточными червями

В Подмосковье мужчине удалили 13-сантиметровую кисту с ленточными червями - РИА Новости, 06.05.2022

В Подмосковье мужчине удалили 13-сантиметровую кисту с ленточными червями

Врачи из подмосковной Луховицкой больницы удалили у 62-летнего мужчины 13-сантиметровую кисту с ленточными червями, которые могли привести к летальному исходу,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:45

2022-05-06T13:45

2022-05-06T13:45

хорошие новости

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148205/09/1482050944_0:293:5615:3451_1920x0_80_0_0_ed64dd3c2774439cb4b66c102138fd00.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Врачи из подмосковной Луховицкой больницы удалили у 62-летнего мужчины 13-сантиметровую кисту с ленточными червями, которые могли привести к летальному исходу, сообщили в региональном минздраве."Операция по удалению паразитарной кисты непростая и требует серьезной подготовки - необходимо досконально оценить распространённость поражения как вне, так и внутри поражённого органа. В ходе хирургического вмешательства крайне важно не повредить оболочку кисты, так как это может привести к выходу ее содержимого, которое буквально за несколько минут обсеменит орган, что вызовет мощнейшую интоксикацию и приведет к летальному исходу. Мы успешно удалили пациенту кисту и множественные элементы хитиновой капсулы, орган при этом удалось сохранить", - приводятся слова врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением Луховицкой больницы Ильи Лунькова в сообщении.В ходе обследования врачи обнаружили, что ранее выявленная киста у пациента увеличилась и достигла размера в 132 миллиметра в диаметре. Также исследования показали, что киста была эхинококковая, уточнили в министерстве."Эхинококкоз – тяжелое паразитарное заболевание, возбудителем которого являются мелкие ленточные черви. Специалисты отмечают, что они могут попасть в организм при употреблении в пищу недостаточно термически обработанных продуктов, немытых овощей и фруктов или, в случае нашего пациента, несоблюдении гигиены при общении с домашним питомцем", - отмечается в сообщении.На сегодняшни день мужчина также находится под наблюдением врачей стационара, он чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20220506/zrenie-1787172672.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, московская область (подмосковье)