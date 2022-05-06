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В Подмосковье мужчине удалили 13-сантиметровую кисту с ленточными червями - РИА Новости, 06.05.2022
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Хорошие новости
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В Подмосковье мужчине удалили 13-сантиметровую кисту с ленточными червями
В Подмосковье мужчине удалили 13-сантиметровую кисту с ленточными червями - РИА Новости, 06.05.2022
В Подмосковье мужчине удалили 13-сантиметровую кисту с ленточными червями
Врачи из подмосковной Луховицкой больницы удалили у 62-летнего мужчины 13-сантиметровую кисту с ленточными червями, которые могли привести к летальному исходу,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:45
2022-05-06T13:45
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Врачи из подмосковной Луховицкой больницы удалили у 62-летнего мужчины 13-сантиметровую кисту с ленточными червями, которые могли привести к летальному исходу, сообщили в региональном минздраве."Операция по удалению паразитарной кисты непростая и требует серьезной подготовки - необходимо досконально оценить распространённость поражения как вне, так и внутри поражённого органа. В ходе хирургического вмешательства крайне важно не повредить оболочку кисты, так как это может привести к выходу ее содержимого, которое буквально за несколько минут обсеменит орган, что вызовет мощнейшую интоксикацию и приведет к летальному исходу. Мы успешно удалили пациенту кисту и множественные элементы хитиновой капсулы, орган при этом удалось сохранить", - приводятся слова врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением Луховицкой больницы Ильи Лунькова в сообщении.В ходе обследования врачи обнаружили, что ранее выявленная киста у пациента увеличилась и достигла размера в 132 миллиметра в диаметре. Также исследования показали, что киста была эхинококковая, уточнили в министерстве."Эхинококкоз – тяжелое паразитарное заболевание, возбудителем которого являются мелкие ленточные черви. Специалисты отмечают, что они могут попасть в организм при употреблении в пищу недостаточно термически обработанных продуктов, немытых овощей и фруктов или, в случае нашего пациента, несоблюдении гигиены при общении с домашним питомцем", - отмечается в сообщении.На сегодняшни день мужчина также находится под наблюдением врачей стационара, он чувствует себя хорошо.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
13:45 06.05.2022
 
В Подмосковье мужчине удалили 13-сантиметровую кисту с ленточными червями

Подмосковные врачи удалили мужчине 13-сантиметровую кисту с ленточными червями

© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Fotolia / Syda Productions
Медицинская операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Врачи из подмосковной Луховицкой больницы удалили у 62-летнего мужчины 13-сантиметровую кисту с ленточными червями, которые могли привести к летальному исходу, сообщили в региональном минздраве.
"Операция по удалению паразитарной кисты непростая и требует серьезной подготовки - необходимо досконально оценить распространённость поражения как вне, так и внутри поражённого органа. В ходе хирургического вмешательства крайне важно не повредить оболочку кисты, так как это может привести к выходу ее содержимого, которое буквально за несколько минут обсеменит орган, что вызовет мощнейшую интоксикацию и приведет к летальному исходу. Мы успешно удалили пациенту кисту и множественные элементы хитиновой капсулы, орган при этом удалось сохранить", - приводятся слова врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением Луховицкой больницы Ильи Лунькова в сообщении.
В ходе обследования врачи обнаружили, что ранее выявленная киста у пациента увеличилась и достигла размера в 132 миллиметра в диаметре. Также исследования показали, что киста была эхинококковая, уточнили в министерстве.
"Эхинококкоз – тяжелое паразитарное заболевание, возбудителем которого являются мелкие ленточные черви. Специалисты отмечают, что они могут попасть в организм при употреблении в пищу недостаточно термически обработанных продуктов, немытых овощей и фруктов или, в случае нашего пациента, несоблюдении гигиены при общении с домашним питомцем", - отмечается в сообщении.
На сегодняшни день мужчина также находится под наблюдением врачей стационара, он чувствует себя хорошо.
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