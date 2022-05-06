Узбекские военные застрелили трех граждан Киргизии, заявили в Бишкеке
В Бишкеке заявили, что узбекские пограничники застрелили трех граждан Киргизии
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на блокпосту на киргизский-узбекской границе
Военнослужащие на блокпосту на киргизский-узбекской границе. Архивное фото
БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Пограничники Узбекистана застрелили троих граждан Киргизии, стороны намерены обсудить инцидент в ходе переговоров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре пограничной службы Киргизии.
"На кыргызско-узбекском участке государственной границы в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники ПВ СГБ (погранвойск Службы Госбезопасности, - ред.) Республики Узбекистан применили оружие в отношении трех граждан Кыргызской Республики. В результате чего граждане Кыргызстана А.К., 1974 г.р., А.Ж., 1998 г.р. и А.Ж., 2000 г.р., были ранены и доставлены в больницу Ала-Букинского района, где, не приходя в сознание, скончались от полученных пулевых ранений", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, с целью выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель Киргизии по Ала-Букинскому направлению незамедлительно провел встречу с пограничным представителем Узбекистана по Янги-Курганскому направлению.
"Стороны договорились продолжить встречу 6 мая по итогам служебных расследований. По факту произошедшего также оповещены взаимодействующие органы, начаты следственные мероприятия", - подчеркнули в пресс-службе.
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