https://ria.ru/20220506/kirgiziya-1787129972.html

Узбекские военные застрелили трех граждан Киргизии, заявили в Бишкеке

Узбекские военные застрелили трех граждан Киргизии, заявили в Бишкеке - РИА Новости, 06.05.2022

Узбекские военные застрелили трех граждан Киргизии, заявили в Бишкеке

Пограничники Узбекистана застрелили троих граждан Киргизии, стороны намерены обсудить инцидент в ходе переговоров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:05

2022-05-06T09:05

2022-05-06T09:05

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киргизия

узбекистан

джалал-абадская область

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БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Пограничники Узбекистана застрелили троих граждан Киргизии, стороны намерены обсудить инцидент в ходе переговоров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре пограничной службы Киргизии."На кыргызско-узбекском участке государственной границы в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники ПВ СГБ (погранвойск Службы Госбезопасности, - ред.) Республики Узбекистан применили оружие в отношении трех граждан Кыргызской Республики. В результате чего граждане Кыргызстана А.К., 1974 г.р., А.Ж., 1998 г.р. и А.Ж., 2000 г.р., были ранены и доставлены в больницу Ала-Букинского района, где, не приходя в сознание, скончались от полученных пулевых ранений", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, с целью выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель Киргизии по Ала-Букинскому направлению незамедлительно провел встречу с пограничным представителем Узбекистана по Янги-Курганскому направлению."Стороны договорились продолжить встречу 6 мая по итогам служебных расследований. По факту произошедшего также оповещены взаимодействующие органы, начаты следственные мероприятия", - подчеркнули в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kirgiziya-1767161356.html

https://ria.ru/20220128/kompromiss-1769918524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киргизия, узбекистан, джалал-абадская область