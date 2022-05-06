https://ria.ru/20220506/kholera-1787126881.html

Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении воды в Омске холерой

Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении воды в Омске холерой - РИА Новости, 06.05.2022

Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении воды в Омске холерой

Роспотребнадзор Омской области опроверг слухи о заражении воды на территории региона вибрионами холеры, заявили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T08:21

2022-05-06T08:21

2022-05-06T08:46

омская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

росводоканал

общество

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ОМСК, 6 май - РИА Новости. Роспотребнадзор Омской области опроверг слухи о заражении воды на территории региона вибрионами холеры, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Такая информация распространялась среди жителей Омской области через популярные мессенджеры. В Роспотребнадзоре Омской области сообщили, что управлением ведется усиленный контроль за качеством питьевой воды и подобным слухам не стоит доверять."Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. В пробах холерные вибрионы не выявлены. Роспотребнадзором ведется постоянная работа по недопущению завоза этой опасной инфекции, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения ее возможного распространения на территории России", - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Пресс-служба омского отделения "Росводоканала" заявила, что вода в регионе полностью соответствуют требованиям санитарных правил и норм.Роспотребнадзор уточнил, что последний случай заболевания холерой в Омской области регистрировали в 1972 году.В среду представители различных ведомств Ставропольского края, Воронежской и Липецкой областей, Кубани также опровергали информацию из соцсетей и рассылок в мессенджерах об обнаружении холеры в водоемах региона, резком росте данного заболевания среди на селения и перепрофилировании больниц. Власти отмечали, что фейк построен на недавней информации Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры. В четверг в пресс-службе Роспотребнадзора официально сообщили, что в России случаев холеры в настоящее время нет, ранее были единичные завозные случаи болезни, но с 2019 года их не фиксировалось.

https://ria.ru/20220505/kholera-1786913375.html

https://ria.ru/20220504/kholera-1786854923.html

омская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), росводоканал, общество