https://ria.ru/20220506/kholera-1787126881.html
Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении воды в Омске холерой
Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении воды в Омске холерой - РИА Новости, 06.05.2022
Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении воды в Омске холерой
Роспотребнадзор Омской области опроверг слухи о заражении воды на территории региона вибрионами холеры, заявили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:21
2022-05-06T08:21
2022-05-06T08:46
омская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
росводоканал
общество
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ОМСК, 6 май - РИА Новости. Роспотребнадзор Омской области опроверг слухи о заражении воды на территории региона вибрионами холеры, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Такая информация распространялась среди жителей Омской области через популярные мессенджеры. В Роспотребнадзоре Омской области сообщили, что управлением ведется усиленный контроль за качеством питьевой воды и подобным слухам не стоит доверять."Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. В пробах холерные вибрионы не выявлены. Роспотребнадзором ведется постоянная работа по недопущению завоза этой опасной инфекции, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения ее возможного распространения на территории России", - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Пресс-служба омского отделения "Росводоканала" заявила, что вода в регионе полностью соответствуют требованиям санитарных правил и норм.Роспотребнадзор уточнил, что последний случай заболевания холерой в Омской области регистрировали в 1972 году.В среду представители различных ведомств Ставропольского края, Воронежской и Липецкой областей, Кубани также опровергали информацию из соцсетей и рассылок в мессенджерах об обнаружении холеры в водоемах региона, резком росте данного заболевания среди на селения и перепрофилировании больниц. Власти отмечали, что фейк построен на недавней информации Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры. В четверг в пресс-службе Роспотребнадзора официально сообщили, что в России случаев холеры в настоящее время нет, ранее были единичные завозные случаи болезни, но с 2019 года их не фиксировалось.
https://ria.ru/20220505/kholera-1786913375.html
https://ria.ru/20220504/kholera-1786854923.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), росводоканал, общество
08:21 06.05.2022 (обновлено: 08:46 06.05.2022)
Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении воды в Омске холерой
Роспотребнадзор Омской области опроверг слухи о заражении воды в регионе вибрионами холеры
ОМСК, 6 май - РИА Новости. Роспотребнадзор Омской области опроверг слухи о заражении воды на территории региона вибрионами холеры, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Такая информация распространялась среди жителей Омской области
через популярные мессенджеры. В Роспотребнадзоре
Омской области сообщили, что управлением ведется усиленный контроль за качеством питьевой воды и подобным слухам не стоит доверять.
"Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. В пробах холерные вибрионы не выявлены. Роспотребнадзором ведется постоянная работа по недопущению завоза этой опасной инфекции, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения ее возможного распространения на территории России", - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Пресс-служба омского отделения "Росводоканала
" заявила, что вода в регионе полностью соответствуют требованиям санитарных правил и норм.
Роспотребнадзор уточнил, что последний случай заболевания холерой в Омской области регистрировали в 1972 году.
В среду представители различных ведомств Ставропольского края, Воронежской и Липецкой областей, Кубани также опровергали информацию из соцсетей и рассылок в мессенджерах об обнаружении холеры в водоемах региона, резком росте данного заболевания среди на селения и перепрофилировании больниц. Власти отмечали, что фейк построен на недавней информации Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры. В четверг в пресс-службе Роспотребнадзора официально сообщили, что в России случаев холеры в настоящее время нет, ранее были единичные завозные случаи болезни, но с 2019 года их не фиксировалось.