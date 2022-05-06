https://ria.ru/20220506/kherson-1787268402.html

Турчак сообщил о подготовке к открытию гуманитарного центра в Херсоне

Турчак сообщил о подготовке к открытию гуманитарного центра в Херсоне - РИА Новости, 06.05.2022

Турчак сообщил о подготовке к открытию гуманитарного центра в Херсоне

Партия "Единая Россия" откроет в Херсоне гуманитарный центр, который поможет выстроить логистику по доставке продуктов, лекарств и предметов первой... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:25

2022-05-06T17:25

2022-05-06T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

единая россия

андрей турчак

ситуация в днр и лнр

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582763_0:54:1887:1115_1920x0_80_0_0_1a666ec6811e9a21a3666db2794b6756.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" откроет в Херсоне гуманитарный центр, который поможет выстроить логистику по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак по итогам встречи с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо."Обсудили приоритетные задачи на летний период, это касается и народного хозяйства, и подготовки к осенне-зимнему периоду, и выстраивания логистики по отгрузке зерна и сельхозпродукции, чем всегда славилась Херсонская область. Будем помогать, как помогаем Донецкой и Луганской народным республикам. В ближайшее время сюда приедут волонтеры "Единой России", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии."Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", - заключил Турчак.

https://ria.ru/20220428/gumpomosch-1785985113.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, единая россия, андрей турчак, ситуация в днр и лнр, россия, в мире