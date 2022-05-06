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Турчак сообщил о подготовке к открытию гуманитарного центра в Херсоне - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/kherson-1787268402.html
Турчак сообщил о подготовке к открытию гуманитарного центра в Херсоне
Турчак сообщил о подготовке к открытию гуманитарного центра в Херсоне - РИА Новости, 06.05.2022
Турчак сообщил о подготовке к открытию гуманитарного центра в Херсоне
Партия "Единая Россия" откроет в Херсоне гуманитарный центр, который поможет выстроить логистику по доставке продуктов, лекарств и предметов первой... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:25
2022-05-06T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
единая россия
андрей турчак
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" откроет в Херсоне гуманитарный центр, который поможет выстроить логистику по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак по итогам встречи с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо."Обсудили приоритетные задачи на летний период, это касается и народного хозяйства, и подготовки к осенне-зимнему периоду, и выстраивания логистики по отгрузке зерна и сельхозпродукции, чем всегда славилась Херсонская область. Будем помогать, как помогаем Донецкой и Луганской народным республикам. В ближайшее время сюда приедут волонтеры "Единой России", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии."Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", - заключил Турчак.
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луганская народная республика, единая россия, андрей турчак, ситуация в днр и лнр, россия, в мире
17:25 06.05.2022
 
Турчак сообщил о подготовке к открытию гуманитарного центра в Херсоне

Секретарь Генсовета "Единой России" Турчак: Россия в Херсоне навсегда, будем помогать

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" откроет в Херсоне гуманитарный центр, который поможет выстроить логистику по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак по итогам встречи с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.
"Обсудили приоритетные задачи на летний период, это касается и народного хозяйства, и подготовки к осенне-зимнему периоду, и выстраивания логистики по отгрузке зерна и сельхозпродукции, чем всегда славилась Херсонская область. Будем помогать, как помогаем Донецкой и Луганской народным республикам. В ближайшее время сюда приедут волонтеры "Единой России", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.
"Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", - заключил Турчак.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияАндрей ТурчакСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВ мире
 
 
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