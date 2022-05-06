https://ria.ru/20220506/kherson-1787247383.html

В Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты, заявил Турчак

В Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты, заявил Турчак - РИА Новости, 06.05.2022

В Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты, заявил Турчак

Девять моряков из Херсона, которых полтора месяца удерживали в заложниках националисты из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело)... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:14

2022-05-06T16:14

2022-05-06T16:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

херсон

мариуполь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Девять моряков из Херсона, которых полтора месяца удерживали в заложниках националисты из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) в порту Мариуполя, вернулись домой в пятницу, заявил Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Сегодня вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным вернули домой, к семьям 9 моряков из Херсона. Почти полтора месяца их удерживали в заложниках нацисты Азова в порту Мариуполя", - написал Турчак в своём Telegram-канале.По его словам, в первые дни битвы за город азовцы заминировали единственный фарватер в Азовское море, заблокировав суда, на борту которых находились в общей сложности более 100 членов экипажей."Как и мирных жителей Мариуполя, их нацисты использовали как живой щит при обороне своих позиций", - добавил Турчак."Лишь в апреле нашим бойцам удалось выбить врага и освободить всех захваченных в порту моряков. И сегодня они возвращаются к своим родным и близким. Это был долгий и сложный путь, но главное, что херсонские моряки уже дома. Спасибо нашим воинам и ребятам из народной милиции ДНР за их спасение", - заключил он.

https://ria.ru/20220506/turchak-1787242355.html

херсон

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, херсон, мариуполь, донецкая народная республика