16:14 06.05.2022 (обновлено: 16:27 06.05.2022)
В Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты, заявил Турчак
Секретарь генсовета ЕР Турчак: в Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Девять моряков из Херсона, которых полтора месяца удерживали в заложниках националисты из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) в порту Мариуполя, вернулись домой в пятницу, заявил Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Сегодня вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным вернули домой, к семьям 9 моряков из Херсона. Почти полтора месяца их удерживали в заложниках нацисты Азова в порту Мариуполя", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
По его словам, в первые дни битвы за город азовцы заминировали единственный фарватер в Азовское море, заблокировав суда, на борту которых находились в общей сложности более 100 членов экипажей.
"Как и мирных жителей Мариуполя, их нацисты использовали как живой щит при обороне своих позиций", - добавил Турчак.
"Лишь в апреле нашим бойцам удалось выбить врага и освободить всех захваченных в порту моряков. И сегодня они возвращаются к своим родным и близким. Это был долгий и сложный путь, но главное, что херсонские моряки уже дома. Спасибо нашим воинам и ребятам из народной милиции ДНР за их спасение", - заключил он.