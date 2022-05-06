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В Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты, заявил Турчак - РИА Новости, 06.05.2022
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/kherson-1787247383.html
В Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты, заявил Турчак
В Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты, заявил Турчак - РИА Новости, 06.05.2022
В Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты, заявил Турчак
Девять моряков из Херсона, которых полтора месяца удерживали в заложниках националисты из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело)... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:14
2022-05-06T16:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
херсон
мариуполь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Девять моряков из Херсона, которых полтора месяца удерживали в заложниках националисты из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) в порту Мариуполя, вернулись домой в пятницу, заявил Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Сегодня вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным вернули домой, к семьям 9 моряков из Херсона. Почти полтора месяца их удерживали в заложниках нацисты Азова в порту Мариуполя", - написал Турчак в своём Telegram-канале.По его словам, в первые дни битвы за город азовцы заминировали единственный фарватер в Азовское море, заблокировав суда, на борту которых находились в общей сложности более 100 членов экипажей."Как и мирных жителей Мариуполя, их нацисты использовали как живой щит при обороне своих позиций", - добавил Турчак."Лишь в апреле нашим бойцам удалось выбить врага и освободить всех захваченных в порту моряков. И сегодня они возвращаются к своим родным и близким. Это был долгий и сложный путь, но главное, что херсонские моряки уже дома. Спасибо нашим воинам и ребятам из народной милиции ДНР за их спасение", - заключил он.
https://ria.ru/20220506/turchak-1787242355.html
херсон
мариуполь
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в мире, денис пушилин, херсон, мариуполь, донецкая народная республика
16:14 06.05.2022 (обновлено: 16:27 06.05.2022)
 
В Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты, заявил Турчак

Секретарь генсовета ЕР Турчак: в Херсон вернулись моряки, которых удерживали нацисты

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Девять моряков из Херсона, которых полтора месяца удерживали в заложниках националисты из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) в порту Мариуполя, вернулись домой в пятницу, заявил Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Сегодня вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным вернули домой, к семьям 9 моряков из Херсона. Почти полтора месяца их удерживали в заложниках нацисты Азова в порту Мариуполя", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
По его словам, в первые дни битвы за город азовцы заминировали единственный фарватер в Азовское море, заблокировав суда, на борту которых находились в общей сложности более 100 членов экипажей.
"Как и мирных жителей Мариуполя, их нацисты использовали как живой щит при обороне своих позиций", - добавил Турчак.
"Лишь в апреле нашим бойцам удалось выбить врага и освободить всех захваченных в порту моряков. И сегодня они возвращаются к своим родным и близким. Это был долгий и сложный путь, но главное, что херсонские моряки уже дома. Спасибо нашим воинам и ребятам из народной милиции ДНР за их спасение", - заключил он.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 16:03
Статус Херсонской области определят ее жители, заявил Турчак
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинХерсонМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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