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Турчак и Пушилин встретились с главой херсонской обладминистрации
Турчак и Пушилин встретились с главой херсонской обладминистрации - РИА Новости, 06.05.2022
Турчак и Пушилин встретились с главой херсонской обладминистрации
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетили в пятницу Херсон, провели переговоры с главой... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:03
2022-05-06T16:03
2022-05-06T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
азовское море
вооруженные силы рф
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ХЕРСОН, 6 мая – РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетили в пятницу Херсон, провели переговоры с главой херсонской администрации Владимиром Сальдо, передает корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220503/kherson-1786627006.html
россия
украина
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РИА Новости
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Пушилин об экономических отношениях ДНР с Херсонской областью
Крым и Донецкая народная республика будут выстраивать экономические отношения с Херсонской областью, Донецк заинтересован в ее сельхозпродукции, есть спрос на сырье, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
2022-05-06T16:03
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, украина, азовское море, вооруженные силы рф
16:03 06.05.2022 (обновлено: 22:47 06.05.2022)
Турчак и Пушилин встретились с главой херсонской обладминистрации
Секретарь генсовета ЕР Турчак и глава ДНР Пушилин приехали в Херсон