Минобороны: украинские боевики провоцировали огонь, прикрываясь людьми
Минобороны: боевики под Харьковом, удерживая мирных граждан, провоцировали огонь ВС России
© AP Photo / Felipe DanaСотрудники СБУ во время рейда в Харькове
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские боевики под Харьковом, прикрываясь мирными гражданами, выдвинулись в сторону ВС РФ и провоцировали российских военных на открытие огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня в Харьковской области в населенном пункте Циркуны националисты под угрозой физической расправы собрали местных жителей и перевезли их на южные окраины села Борщевая, где боевики, прикрываясь людьми как "живым щитом", выдвигались к линии боевого соприкосновения в сторону подразделений российских войск, провоцируя их на открытие огня по мирным гражданам", - сказал генерал.
Он уточнил, что в результате точечного огневого воздействия украинским националистам нанесено поражение: часть личного состава уничтожена, остальные разбежались. "При этом мирные граждане не пострадали", - сообщил начальник НЦУО.
Мизинцев добавил, что подобные действия боевиков полностью копируют тактику нацистов в годы Великой Отечественной войны и в очередной раз свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевского режима к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.