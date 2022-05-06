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Минобороны: украинские боевики провоцировали огонь, прикрываясь людьми - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/kharkov-1787325281.html
Минобороны: украинские боевики провоцировали огонь, прикрываясь людьми
Минобороны: украинские боевики провоцировали огонь, прикрываясь людьми - РИА Новости, 06.05.2022
Минобороны: украинские боевики провоцировали огонь, прикрываясь людьми
Украинские боевики под Харьковом, прикрываясь мирными гражданами, выдвинулись в сторону ВС РФ и провоцировали российских военных на открытие огня, сообщил... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:46
2022-05-06T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские боевики под Харьковом, прикрываясь мирными гражданами, выдвинулись в сторону ВС РФ и провоцировали российских военных на открытие огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня в Харьковской области в населенном пункте Циркуны националисты под угрозой физической расправы собрали местных жителей и перевезли их на южные окраины села Борщевая, где боевики, прикрываясь людьми как "живым щитом", выдвигались к линии боевого соприкосновения в сторону подразделений российских войск, провоцируя их на открытие огня по мирным гражданам", - сказал генерал.Он уточнил, что в результате точечного огневого воздействия украинским националистам нанесено поражение: часть личного состава уничтожена, остальные разбежались. "При этом мирные граждане не пострадали", - сообщил начальник НЦУО.Мизинцев добавил, что подобные действия боевиков полностью копируют тактику нацистов в годы Великой Отечественной войны и в очередной раз свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевского режима к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.
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в мире, харьковская область, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
22:46 06.05.2022
 
Минобороны: украинские боевики провоцировали огонь, прикрываясь людьми

Минобороны: боевики под Харьковом, удерживая мирных граждан, провоцировали огонь ВС России

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники СБУ во время рейда в Харькове
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские боевики под Харьковом, прикрываясь мирными гражданами, выдвинулись в сторону ВС РФ и провоцировали российских военных на открытие огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня в Харьковской области в населенном пункте Циркуны националисты под угрозой физической расправы собрали местных жителей и перевезли их на южные окраины села Борщевая, где боевики, прикрываясь людьми как "живым щитом", выдвигались к линии боевого соприкосновения в сторону подразделений российских войск, провоцируя их на открытие огня по мирным гражданам", - сказал генерал.
Он уточнил, что в результате точечного огневого воздействия украинским националистам нанесено поражение: часть личного состава уничтожена, остальные разбежались. "При этом мирные граждане не пострадали", - сообщил начальник НЦУО.
Мизинцев добавил, что подобные действия боевиков полностью копируют тактику нацистов в годы Великой Отечественной войны и в очередной раз свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевского режима к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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