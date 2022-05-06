https://ria.ru/20220506/kharkov-1787325281.html

Минобороны: украинские боевики провоцировали огонь, прикрываясь людьми

Минобороны: украинские боевики провоцировали огонь, прикрываясь людьми - РИА Новости, 06.05.2022

Минобороны: украинские боевики провоцировали огонь, прикрываясь людьми

Украинские боевики под Харьковом, прикрываясь мирными гражданами, выдвинулись в сторону ВС РФ и провоцировали российских военных на открытие огня, сообщил... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:46

2022-05-06T22:46

2022-05-06T22:46

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские боевики под Харьковом, прикрываясь мирными гражданами, выдвинулись в сторону ВС РФ и провоцировали российских военных на открытие огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня в Харьковской области в населенном пункте Циркуны националисты под угрозой физической расправы собрали местных жителей и перевезли их на южные окраины села Борщевая, где боевики, прикрываясь людьми как "живым щитом", выдвигались к линии боевого соприкосновения в сторону подразделений российских войск, провоцируя их на открытие огня по мирным гражданам", - сказал генерал.Он уточнил, что в результате точечного огневого воздействия украинским националистам нанесено поражение: часть личного состава уничтожена, остальные разбежались. "При этом мирные граждане не пострадали", - сообщил начальник НЦУО.Мизинцев добавил, что подобные действия боевиков полностью копируют тактику нацистов в годы Великой Отечественной войны и в очередной раз свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевского режима к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20220506/pozitsii-1787322703.html

харьковская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев