Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске перед парадом Победы закрыли памятник Ленину - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/khabarovsk-1787136914.html
В Хабаровске перед парадом Победы закрыли памятник Ленину
В Хабаровске перед парадом Победы закрыли памятник Ленину - РИА Новости, 06.05.2022
В Хабаровске перед парадом Победы закрыли памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину на площади его имени в центре Хабаровска задрапировали в преддверии парада Победы в краевом центре, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:53
2022-05-06T09:53
общество
хабаровск
хабаровский край
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_77:0:2999:1644_1920x0_80_0_0_2577cafd557be861282e86c3ff375e2b.jpg
ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину на площади его имени в центре Хабаровска задрапировали в преддверии парада Победы в краевом центре, передает корреспондент РИА Новости.На драпировке с лицевой стороны монумента, который создал известный советский скульптор-монументалист Матвей Манизер, изображен орден Отечественной войны первой степени, по сторонам - баннеры с черно-белыми изображениями на тему Дня Победы.По данным министерства культуры Хабаровская края, с инициативой закрыть памятник основателю Советского государства выступило управление социального развития губернатора и правительства края. "Управление... является инициатором и организатором, а техническими возможностями занимается подведомственное учреждение (краевого) минкультуры", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь министерства.Получить информацию от указанного управления корреспонденту агентства не удалось. Представители власти официально пока не пояснили причину такого решения. Между тем событие успело вызвать общественный резонанс: в частности, хабаровское краевое отделение КПРФ анонсировало 8 мая проведение пикета в районе остановки "Площадь Ленина" по улице Муравьева-Амурского.Камень на месте памятника Ленину в центре Хабаровска был заложен в первую годовщину смерти вождя 22 января 1925 года, а к годовщине Октябрьской революции из Москвы привезли скульптуру работы Манизера. При первой реконструкции в 1950 году памятник перенесли из центра площади к зданию бывшего реального училища. Высота монумента вместе с постаментом превышает 6 метров.
https://ria.ru/20220505/repetitsiya-1787006375.html
https://ria.ru/20220429/parad-1786050396.html
хабаровск
хабаровский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b8a30686522a50850441dd92a4514e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровск, хабаровский край, москва
09:53 06.05.2022
 
В Хабаровске перед парадом Победы закрыли памятник Ленину

В центре Хабаровска перед парадом Победы задрапировали памятник Ленину

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПлощадь Ленина в Хабаровске
Площадь Ленина в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Площадь Ленина в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину на площади его имени в центре Хабаровска задрапировали в преддверии парада Победы в краевом центре, передает корреспондент РИА Новости.
На драпировке с лицевой стороны монумента, который создал известный советский скульптор-монументалист Матвей Манизер, изображен орден Отечественной войны первой степени, по сторонам - баннеры с черно-белыми изображениями на тему Дня Победы.
Ночная репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 14:41
Ночная репетиция парада Победы в Москве4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
По данным министерства культуры Хабаровская края, с инициативой закрыть памятник основателю Советского государства выступило управление социального развития губернатора и правительства края. "Управление... является инициатором и организатором, а техническими возможностями занимается подведомственное учреждение (краевого) минкультуры", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь министерства.
Получить информацию от указанного управления корреспонденту агентства не удалось. Представители власти официально пока не пояснили причину такого решения. Между тем событие успело вызвать общественный резонанс: в частности, хабаровское краевое отделение КПРФ анонсировало 8 мая проведение пикета в районе остановки "Площадь Ленина" по улице Муравьева-Амурского.
Камень на месте памятника Ленину в центре Хабаровска был заложен в первую годовщину смерти вождя 22 января 1925 года, а к годовщине Октябрьской революции из Москвы привезли скульптуру работы Манизера. При первой реконструкции в 1950 году памятник перенесли из центра площади к зданию бывшего реального училища. Высота монумента вместе с постаментом превышает 6 метров.
Военнослужащие перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 00:18
На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы
 
ОбществоХабаровскХабаровский крайМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала