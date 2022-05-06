В Хабаровске перед парадом Победы закрыли памятник Ленину
В центре Хабаровска перед парадом Победы задрапировали памятник Ленину
Площадь Ленина в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину на площади его имени в центре Хабаровска задрапировали в преддверии парада Победы в краевом центре, передает корреспондент РИА Новости.
На драпировке с лицевой стороны монумента, который создал известный советский скульптор-монументалист Матвей Манизер, изображен орден Отечественной войны первой степени, по сторонам - баннеры с черно-белыми изображениями на тему Дня Победы.
Вчера, 14:41Ночная репетиция парада Победы в Москве4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
По данным министерства культуры Хабаровская края, с инициативой закрыть памятник основателю Советского государства выступило управление социального развития губернатора и правительства края. "Управление... является инициатором и организатором, а техническими возможностями занимается подведомственное учреждение (краевого) минкультуры", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь министерства.
Получить информацию от указанного управления корреспонденту агентства не удалось. Представители власти официально пока не пояснили причину такого решения. Между тем событие успело вызвать общественный резонанс: в частности, хабаровское краевое отделение КПРФ анонсировало 8 мая проведение пикета в районе остановки "Площадь Ленина" по улице Муравьева-Амурского.
Камень на месте памятника Ленину в центре Хабаровска был заложен в первую годовщину смерти вождя 22 января 1925 года, а к годовщине Октябрьской революции из Москвы привезли скульптуру работы Манизера. При первой реконструкции в 1950 году памятник перенесли из центра площади к зданию бывшего реального училища. Высота монумента вместе с постаментом превышает 6 метров.