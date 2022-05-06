https://ria.ru/20220506/khabarovsk-1787136914.html

В Хабаровске перед парадом Победы закрыли памятник Ленину

В Хабаровске перед парадом Победы закрыли памятник Ленину - РИА Новости, 06.05.2022

В Хабаровске перед парадом Победы закрыли памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину на площади его имени в центре Хабаровска задрапировали в преддверии парада Победы в краевом центре, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:53

2022-05-06T09:53

2022-05-06T09:53

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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину на площади его имени в центре Хабаровска задрапировали в преддверии парада Победы в краевом центре, передает корреспондент РИА Новости.На драпировке с лицевой стороны монумента, который создал известный советский скульптор-монументалист Матвей Манизер, изображен орден Отечественной войны первой степени, по сторонам - баннеры с черно-белыми изображениями на тему Дня Победы.По данным министерства культуры Хабаровская края, с инициативой закрыть памятник основателю Советского государства выступило управление социального развития губернатора и правительства края. "Управление... является инициатором и организатором, а техническими возможностями занимается подведомственное учреждение (краевого) минкультуры", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь министерства.Получить информацию от указанного управления корреспонденту агентства не удалось. Представители власти официально пока не пояснили причину такого решения. Между тем событие успело вызвать общественный резонанс: в частности, хабаровское краевое отделение КПРФ анонсировало 8 мая проведение пикета в районе остановки "Площадь Ленина" по улице Муравьева-Амурского.Камень на месте памятника Ленину в центре Хабаровска был заложен в первую годовщину смерти вождя 22 января 1925 года, а к годовщине Октябрьской революции из Москвы привезли скульптуру работы Манизера. При первой реконструкции в 1950 году памятник перенесли из центра площади к зданию бывшего реального училища. Высота монумента вместе с постаментом превышает 6 метров.

https://ria.ru/20220505/repetitsiya-1787006375.html

https://ria.ru/20220429/parad-1786050396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, хабаровск, хабаровский край, москва