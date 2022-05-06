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Ростовский художник нарисовал картину в подарок Мариуполю ко Дню Победы - РИА Новости, 06.05.2022
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Ростовский художник нарисовал картину в подарок Мариуполю ко Дню Победы
Ростовский художник нарисовал картину в подарок Мариуполю ко Дню Победы - РИА Новости, 06.05.2022
Ростовский художник нарисовал картину в подарок Мариуполю ко Дню Победы
Уличный художник из Ростова-на-Дону Сергей Шутов рассказал РИА Новости, что нарисовал картину, которую передаст в подарок городу Мариуполю ко Дню Победы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:11
2022-05-06T17:28
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Уличный художник из Ростова-на-Дону Сергей Шутов рассказал РИА Новости, что нарисовал картину, которую передаст в подарок городу Мариуполю ко Дню Победы.Шутов создает различные картины на улицах городов юга России в технике быстрого рисования. При этом он не использует кисти, а только баллончики с краской и различные подручные материалы.По словам художника, несколько лет назад он рисовал много небольших картин для детей из Донбасса, приехавших в Ростов-на-Дону. "Мне не безразлично все, что там происходит, поэтому и сейчас мне захотелось внести свою лепту, поддержать наших солдат и мирных жителей Мариуполя", - рассказал Шутов.Картину он нарисовал на холсте 80 на 80 сантиметров в привычной для себя технике быстрого рисования, используя баллончики с краской, шпатели, газету и другие подручные материалы.Художник добавил, что картину он передаст в Мариуполь в подарок к 9 мая.
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мариуполь, россия, донбасс
17:11 06.05.2022 (обновлено: 17:28 06.05.2022)
 
Ростовский художник нарисовал картину в подарок Мариуполю ко Дню Победы

Ростовский уличный художник Шутов нарисовал картину в подарок Мариуполю ко Дню Победы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники предприятия электрических сетей наружного освещения "Горсвет" вешают российский флаг на фонарный столб в Мариуполе
Сотрудники предприятия электрических сетей наружного освещения Горсвет вешают российский флаг на фонарный столб в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники предприятия электрических сетей наружного освещения "Горсвет" вешают российский флаг на фонарный столб в Мариуполе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Уличный художник из Ростова-на-Дону Сергей Шутов рассказал РИА Новости, что нарисовал картину, которую передаст в подарок городу Мариуполю ко Дню Победы.
Шутов создает различные картины на улицах городов юга России в технике быстрого рисования. При этом он не использует кисти, а только баллончики с краской и различные подручные материалы.
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По словам художника, несколько лет назад он рисовал много небольших картин для детей из Донбасса, приехавших в Ростов-на-Дону. "Мне не безразлично все, что там происходит, поэтому и сейчас мне захотелось внести свою лепту, поддержать наших солдат и мирных жителей Мариуполя", - рассказал Шутов.
Картину он нарисовал на холсте 80 на 80 сантиметров в привычной для себя технике быстрого рисования, используя баллончики с краской, шпатели, газету и другие подручные материалы.
"Я нарисовал настоящее и будущее. В одной части картины девочка, которая молится и спрашивает, когда же наступит спокойное время. В другой – отстроенный город будущего и девочка, которая запускает воздушный шарик в виде нашей Земли", - отметил он.
Художник добавил, что картину он передаст в Мариуполь в подарок к 9 мая.
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