https://ria.ru/20220506/kartina-1787262772.html

Ростовский художник нарисовал картину в подарок Мариуполю ко Дню Победы

Ростовский художник нарисовал картину в подарок Мариуполю ко Дню Победы - РИА Новости, 06.05.2022

Ростовский художник нарисовал картину в подарок Мариуполю ко Дню Победы

Уличный художник из Ростова-на-Дону Сергей Шутов рассказал РИА Новости, что нарисовал картину, которую передаст в подарок городу Мариуполю ко Дню Победы. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:11

2022-05-06T17:11

2022-05-06T17:28

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Уличный художник из Ростова-на-Дону Сергей Шутов рассказал РИА Новости, что нарисовал картину, которую передаст в подарок городу Мариуполю ко Дню Победы.Шутов создает различные картины на улицах городов юга России в технике быстрого рисования. При этом он не использует кисти, а только баллончики с краской и различные подручные материалы.По словам художника, несколько лет назад он рисовал много небольших картин для детей из Донбасса, приехавших в Ростов-на-Дону. "Мне не безразлично все, что там происходит, поэтому и сейчас мне захотелось внести свою лепту, поддержать наших солдат и мирных жителей Мариуполя", - рассказал Шутов.Картину он нарисовал на холсте 80 на 80 сантиметров в привычной для себя технике быстрого рисования, используя баллончики с краской, шпатели, газету и другие подручные материалы.Художник добавил, что картину он передаст в Мариуполь в подарок к 9 мая.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1787082166.html

https://ria.ru/20220505/babushka-1786898211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, россия, донбасс