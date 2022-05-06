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На Украине возбудили дело о госизмене против мэра Изюма - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/izyum-1787295477.html
На Украине возбудили дело о госизмене против мэра Изюма
На Украине возбудили дело о госизмене против мэра Изюма - РИА Новости, 06.05.2022
На Украине возбудили дело о госизмене против мэра Изюма
Офис генпрокурора Украины завел уголовное дело по статье госизмена против мэра подконтрольного российским военным Изюма в Харьковской области. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:04
2022-05-06T19:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
изюм (город)
харьковская область
россия
генеральная прокуратура украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины завел уголовное дело по статье госизмена против мэра подконтрольного российским военным Изюма в Харьковской области."Заочно сообщено о подозрении жителю Изюма по факту государственной измены и колаборационной деятельности. По данным следствия, житель временно оккупированного российскими войсками Изюма перешел на сторону врага и добровольно занял должность так называемого "главы временной администрации", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По новому законодательству Украины санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/dnr-1786844976.html
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украина
изюм (город)
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в мире, украина, изюм (город), харьковская область, россия, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр
19:04 06.05.2022
 
На Украине возбудили дело о госизмене против мэра Изюма

Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против мэра Изюма Харьковской области

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины завел уголовное дело по статье госизмена против мэра подконтрольного российским военным Изюма в Харьковской области.
"Заочно сообщено о подозрении жителю Изюма по факту государственной измены и колаборационной деятельности. По данным следствия, житель временно оккупированного российскими войсками Изюма перешел на сторону врага и добровольно занял должность так называемого "главы временной администрации", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По новому законодательству Украины санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаИзюм (город)Харьковская областьРоссияГенеральная прокуратура УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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