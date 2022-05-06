На Украине возбудили дело о госизмене против мэра Изюма
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против мэра Изюма Харьковской области
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины завел уголовное дело по статье госизмена против мэра подконтрольного российским военным Изюма в Харьковской области.
"Заочно сообщено о подозрении жителю Изюма по факту государственной измены и колаборационной деятельности. По данным следствия, житель временно оккупированного российскими войсками Изюма перешел на сторону врага и добровольно занял должность так называемого "главы временной администрации", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По новому законодательству Украины санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.