https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787318424.html

Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 06.05.2022

Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, семь человек, среди которых юрист запрещенной в РФ... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:42

2022-05-06T21:42

2022-05-06T21:48

любовь соболь

леонид гозман

владимир милов

фонд борьбы с коррупцией

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, семь человек, среди которых юрист запрещенной в РФ организации-иноагента ФБК** Любовь Соболь* и политик Леонид Гозман*, а также организацию "Апология"*, следует из соответствующего списка ведомства.В пятницу в реестре СМИ-иноагенты появились восемь новых пунктов.Среди включенных в этот список - юрист запрещенного в России "Фонда борьбы с коррупцией"** Любовь Соболь*, политик Леонид Гозман*, а также политик Владимир Милов*, Борис Кагарлицкий*, Михаил Лимарев*, Наталья Баранова*, Денис Константинов* и ООО "Апология"*.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787315803.html

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любовь соболь, леонид гозман, владимир милов, фонд борьбы с коррупцией, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты