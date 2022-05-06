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Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 06.05.2022
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Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 06.05.2022
Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, семь человек, среди которых юрист запрещенной в РФ... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:42
2022-05-06T21:48
любовь соболь
леонид гозман
владимир милов
фонд борьбы с коррупцией
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, семь человек, среди которых юрист запрещенной в РФ организации-иноагента ФБК** Любовь Соболь* и политик Леонид Гозман*, а также организацию "Апология"*, следует из соответствующего списка ведомства.В пятницу в реестре СМИ-иноагенты появились восемь новых пунктов.Среди включенных в этот список - юрист запрещенного в России "Фонда борьбы с коррупцией"** Любовь Соболь*, политик Леонид Гозман*, а также политик Владимир Милов*, Борис Кагарлицкий*, Михаил Лимарев*, Наталья Баранова*, Денис Константинов* и ООО "Апология"*.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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любовь соболь, леонид гозман, владимир милов, фонд борьбы с коррупцией, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
21:42 06.05.2022 (обновлено: 21:48 06.05.2022)
 
Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь*
Любовь Соболь* - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Любовь Соболь*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, семь человек, среди которых юрист запрещенной в РФ организации-иноагента ФБК** Любовь Соболь* и политик Леонид Гозман*, а также организацию "Апология"*, следует из соответствующего списка ведомства.
В пятницу в реестре СМИ-иноагенты появились восемь новых пунктов.
Среди включенных в этот список - юрист запрещенного в России "Фонда борьбы с коррупцией"** Любовь Соболь*, политик Леонид Гозман*, а также политик Владимир Милов*, Борис Кагарлицкий*, Михаил Лимарев*, Наталья Баранова*, Денис Константинов* и ООО "Апология"*.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
Рэпер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 21:16
Минюст включил Моргенштерна* в список физлиц-иноагентов
 
Любовь СобольЛеонид ГозманВладимир МиловФонд борьбы с коррупциейМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагенты
 
 
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