https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787172756.html
В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8 процента
В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8 процента - РИА Новости, 06.05.2022
В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8 процента
Инфляция в Эстонии в апреле в годовом выражении ускорилась до 18,8%, сообщил в пятницу департамент статистики страны. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:05
2022-05-06T12:05
2022-05-06T12:05
экономика
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Инфляция в Эстонии в апреле в годовом выражении ускорилась до 18,8%, сообщил в пятницу департамент статистики страны."Индекс потребительских цен в Эстонии вырос в апреле на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с мартом индекс вырос на 3,6%. Товары в годовом исчислении подорожали на 14,4%, а услуги - на 27,8%", - говорится в сообщении.Согласно данным департамента, наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали изменения цен, связанные с жильем - они составили более 40% общего повышения индекса. Поступавшее в дома электричество подорожало на 119%, тепловая энергия - на 57,7%, сетевой газ - на 237,2%.Из продуктов питания в годовом выражении больше всего подорожали картофель (на 134,3%), растительные масла (на 57%), мука и крупы (на 37,7%), макаронные изделия (на 36,9%), яйца (на 34,8%) и свежая рыба (на 30,7%). Бензин подорожал на 32,5%, а дизельное топливо - на 48,6%, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1786984068.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, эстония
В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8 процента
В Эстонии годовая инфляция в апреле ускорилась до 18,8 процента
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости.
Инфляция в Эстонии в апреле в годовом выражении ускорилась до 18,8%, сообщил
в пятницу департамент статистики страны.
"Индекс потребительских цен в Эстонии
вырос в апреле на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с мартом индекс вырос на 3,6%. Товары в годовом исчислении подорожали на 14,4%, а услуги - на 27,8%", - говорится в сообщении.
Согласно данным департамента, наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали изменения цен, связанные с жильем - они составили более 40% общего повышения индекса. Поступавшее в дома электричество подорожало на 119%, тепловая энергия - на 57,7%, сетевой газ - на 237,2%.
Из продуктов питания в годовом выражении больше всего подорожали картофель (на 134,3%), растительные масла (на 57%), мука и крупы (на 37,7%), макаронные изделия (на 36,9%), яйца (на 34,8%) и свежая рыба (на 30,7%). Бензин подорожал на 32,5%, а дизельное топливо - на 48,6%, отмечается в сообщении.