https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787172756.html

В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8 процента

В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8 процента - РИА Новости, 06.05.2022

В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8 процента

Инфляция в Эстонии в апреле в годовом выражении ускорилась до 18,8%, сообщил в пятницу департамент статистики страны. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:05

2022-05-06T12:05

2022-05-06T12:05

экономика

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Инфляция в Эстонии в апреле в годовом выражении ускорилась до 18,8%, сообщил в пятницу департамент статистики страны."Индекс потребительских цен в Эстонии вырос в апреле на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с мартом индекс вырос на 3,6%. Товары в годовом исчислении подорожали на 14,4%, а услуги - на 27,8%", - говорится в сообщении.Согласно данным департамента, наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали изменения цен, связанные с жильем - они составили более 40% общего повышения индекса. Поступавшее в дома электричество подорожало на 119%, тепловая энергия - на 57,7%, сетевой газ - на 237,2%.Из продуктов питания в годовом выражении больше всего подорожали картофель (на 134,3%), растительные масла (на 57%), мука и крупы (на 37,7%), макаронные изделия (на 36,9%), яйца (на 34,8%) и свежая рыба (на 30,7%). Бензин подорожал на 32,5%, а дизельное топливо - на 48,6%, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1786984068.html

эстония

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, эстония