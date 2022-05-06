Кризис в темноте: регулярные отключения света в Индии

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Индия столкнулась с систематическим отключением электроэнергии на фоне экстремальной жары, а также из-за роста цен на импортный уголь. Из-за перебоев со светом страдают все – от бизнесменов до школьников. Производства простаивают, а дети вынуждены делать уроки при свечах или с фонариками в руках.