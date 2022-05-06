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Кризис в темноте: регулярные отключения света в Индии
Кризис в темноте: регулярные отключения света в Индии - РИА Новости, 06.05.2022
Кризис в темноте: регулярные отключения света в Индии
Индия столкнулась с систематическим отключением электроэнергии на фоне экстремальной жары, а также из-за роста цен на импортный уголь. Из-за перебоев со светом страдают все – от бизнесменов до школьников. Производства простаивают, а дети вынуждены делать уроки при свечах или с фонариками в руках.
2022-05-06T12:29
2022-05-06T12:29
2022-05-06T12:29
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Кризис в темноте: постоянные отключения света в Индии
Индия столкнулась с систематическим отключением электроэнергии на фоне экстремальной жары, а также из-за роста цен на импортный уголь. Из-за перебоев со светом страдают все – от бизнесменов до школьников. Производства простаивают, а дети вынуждены делать уроки при свечах или с фонариками в руках.
2022-05-06T12:29
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PT1M26S
РИА Новости
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5
4.7
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видео, индия
Кризис в темноте: регулярные отключения света в Индии
Индия столкнулась с систематическим отключением электроэнергии на фоне экстремальной жары, а также из-за роста цен на импортный уголь. Из-за перебоев со светом страдают все – от бизнесменов до школьников. Производства простаивают, а дети вынуждены делать уроки при свечах или с фонариками в руках.
2022-05-06T12:29
true
PT1M26S
Кризис в темноте: регулярные отключения света в Индии
Индия столкнулась с систематическим отключением электроэнергии на фоне экстремальной жары, а также из-за роста цен на импортный уголь. Из-за перебоев со светом страдают все – от бизнесменов до школьников. Производства простаивают, а дети вынуждены делать уроки при свечах или с фонариками в руках.