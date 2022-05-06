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Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/gumpomosch-1787230788.html
Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи
Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.05.2022
Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи
Российские военнослужащие доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:37
2022-05-06T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
в мире
россия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом 40 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области", - сообщили в российском военном ведомстве.На кадрах, опубликованных Минобороны, грузовики МЧС России в сопровождении военных прибывают в Харьковскую область, где в одном из населенных пунктов конвой был разгружен."В составе колонны прибыли из Белгородской области. В ходе продвижения обеспечили безопасное дорожное движение по всему маршруту. Сейчас осуществляется выгрузка гуманитарного груза с помощью мирного населения", - сказал военнослужащий военной полиции ВС РФ Андрей.Жителям, в первую очередь семьям с детьми, передано продовольствие и предметы первой необходимости. Российские военнослужащие также наладили в городе патрулирование и обеспечивают общественный порядок. Граждане поблагодарили российскую армию за оказанную помощь.
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787191216.html
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харьковская область, в мире, россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, украина, донбасс
15:37 06.05.2022
 
Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи

Российские военные доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара
Автоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом 40 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области", - сообщили в российском военном ведомстве.
Сотрудник полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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На Украине задержали граждан, продававших гумпомощь Запада для армии
На кадрах, опубликованных Минобороны, грузовики МЧС России в сопровождении военных прибывают в Харьковскую область, где в одном из населенных пунктов конвой был разгружен.
"В составе колонны прибыли из Белгородской области. В ходе продвижения обеспечили безопасное дорожное движение по всему маршруту. Сейчас осуществляется выгрузка гуманитарного груза с помощью мирного населения", - сказал военнослужащий военной полиции ВС РФ Андрей.
Жителям, в первую очередь семьям с детьми, передано продовольствие и предметы первой необходимости. Российские военнослужащие также наладили в городе патрулирование и обеспечивают общественный порядок. Граждане поблагодарили российскую армию за оказанную помощь.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковская областьВ миреРоссияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы РФУкраинаДонбасс
 
 
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