https://ria.ru/20220506/gumpomosch-1787230788.html

Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи

Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.05.2022

Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи

Российские военнослужащие доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:37

2022-05-06T15:37

2022-05-06T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

харьковская область

в мире

россия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом 40 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области", - сообщили в российском военном ведомстве.На кадрах, опубликованных Минобороны, грузовики МЧС России в сопровождении военных прибывают в Харьковскую область, где в одном из населенных пунктов конвой был разгружен."В составе колонны прибыли из Белгородской области. В ходе продвижения обеспечили безопасное дорожное движение по всему маршруту. Сейчас осуществляется выгрузка гуманитарного груза с помощью мирного населения", - сказал военнослужащий военной полиции ВС РФ Андрей.Жителям, в первую очередь семьям с детьми, передано продовольствие и предметы первой необходимости. Российские военнослужащие также наладили в городе патрулирование и обеспечивают общественный порядок. Граждане поблагодарили российскую армию за оказанную помощь.

https://ria.ru/20220506/ukraina-1787191216.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, в мире, россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, украина, донбасс