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Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи
Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.05.2022
Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи
Российские военнослужащие доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:37
2022-05-06T15:37
2022-05-06T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
в мире
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белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом 40 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области", - сообщили в российском военном ведомстве.На кадрах, опубликованных Минобороны, грузовики МЧС России в сопровождении военных прибывают в Харьковскую область, где в одном из населенных пунктов конвой был разгружен."В составе колонны прибыли из Белгородской области. В ходе продвижения обеспечили безопасное дорожное движение по всему маршруту. Сейчас осуществляется выгрузка гуманитарного груза с помощью мирного населения", - сказал военнослужащий военной полиции ВС РФ Андрей.Жителям, в первую очередь семьям с детьми, передано продовольствие и предметы первой необходимости. Российские военнослужащие также наладили в городе патрулирование и обеспечивают общественный порядок. Граждане поблагодарили российскую армию за оказанную помощь.
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787191216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, в мире, россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, украина, донбасс
Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи
Российские военные доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области