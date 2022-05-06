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Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене - РИА Новости, 06.05.2022
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Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене - РИА Новости, 06.05.2022
Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:20
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происшествия
россия
лефортовский суд г. москвы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу."Постановлением суда в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьи 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 5 июля", - сказала пресс-секретарь.Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому подробности, в том числе фабула обвинения, не разглашаются.
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происшествия, россия, лефортовский суд г. москвы
17:20 06.05.2022 (обновлено: 17:23 06.05.2022)
 
Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Кривошлыка по подозрению в госизмене

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.
"Постановлением суда в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьи 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 5 июля", - сказала пресс-секретарь.
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Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому подробности, в том числе фабула обвинения, не разглашаются.
 
ПроисшествияРоссияЛефортовский суд г. Москвы
 
 
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