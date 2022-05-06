https://ria.ru/20220506/gosizmena-1787266340.html

Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене - РИА Новости, 06.05.2022

Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:20

2022-05-06T17:20

2022-05-06T17:23

происшествия

россия

лефортовский суд г. москвы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу."Постановлением суда в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьи 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 5 июля", - сказала пресс-секретарь.Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому подробности, в том числе фабула обвинения, не разглашаются.

https://ria.ru/20220421/izmena-1784676161.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, лефортовский суд г. москвы