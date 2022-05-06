https://ria.ru/20220506/gepatit-1787210173.html

Случаев гепатита неизвестной этиологии у детей в России нет

Случаев гепатита неизвестной этиологии у детей в России нет - РИА Новости, 06.05.2022

Случаев гепатита неизвестной этиологии у детей в России нет

Случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в России на сегодняшний день нет, возможность завоза болезни из других стран мала, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:32

2022-05-06T14:32

2022-05-06T14:45

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

воз

вадим покровский

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в России на сегодняшний день нет, возможность завоза болезни из других стран мала, заявил РИА Новости руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский."В России случаи гепатита неизвестной этиологии у детей на сегодня не выявлены. Возможность завоза из других стран мала, поскольку ограничена связь с большинством стран, где выявлены случаи инфекции", - сказал Покровский.Он отметил, что причина возникновения заболевания до сих пор пока не ясна, не исключается сочетание нескольких факторов, например, какой-либо инфекции, которая изредка вызывает поражение печени, и токсического продукта, которые вместе дают такое необычное течение болезни.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрированы у детей в 12 странах мира. Как сообщалось в середине апреля, ВОЗ анализирует информацию о случаях болезни.

https://ria.ru/20220427/gepatit-1785772045.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, воз, вадим покровский