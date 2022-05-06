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Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство - РИА Новости, 06.05.2022
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Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство
Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство - РИА Новости, 06.05.2022
Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство
Энергобезопасность ФРГ обеспечена, поставки газа находятся на обычном уровне, уровень заполненности газохранилищ значительно выше, чем весной 2021 года,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:32
2022-05-06T16:51
экономика
германия
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БЕРЛИН, 6 мая – РИА Новости. Энергобезопасность ФРГ обеспечена, поставки газа находятся на обычном уровне, уровень заполненности газохранилищ значительно выше, чем весной 2021 года, сообщило Федеральное сетевое агентство, в обязанности которого входит мониторинг данных вопросов."Безопасность энергообеспечения в Германии в настоящее время обеспечена. Приток газа в Германию находится на обычном уровне. Уровень заполненности значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов", - говорится в сообщении регулятора.Согласно схеме, приведенной Федеральным сетевым агентством, уровень заполненности газохранилищ на 4 мая составил более 30 процентов.
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экономика, германия
16:32 06.05.2022 (обновлено: 16:51 06.05.2022)
 
Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что энергобезопасность страны обеспечена

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 мая – РИА Новости. Энергобезопасность ФРГ обеспечена, поставки газа находятся на обычном уровне, уровень заполненности газохранилищ значительно выше, чем весной 2021 года, сообщило Федеральное сетевое агентство, в обязанности которого входит мониторинг данных вопросов.
"Безопасность энергообеспечения в Германии в настоящее время обеспечена. Приток газа в Германию находится на обычном уровне. Уровень заполненности значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов", - говорится в сообщении регулятора.
Согласно схеме, приведенной Федеральным сетевым агентством, уровень заполненности газохранилищ на 4 мая составил более 30 процентов.
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