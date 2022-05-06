https://ria.ru/20220506/gaz-1787252825.html

Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство

Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство - РИА Новости, 06.05.2022

Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство

Энергобезопасность ФРГ обеспечена, поставки газа находятся на обычном уровне, уровень заполненности газохранилищ значительно выше, чем весной 2021 года,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:32

2022-05-06T16:32

2022-05-06T16:51

экономика

германия

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БЕРЛИН, 6 мая – РИА Новости. Энергобезопасность ФРГ обеспечена, поставки газа находятся на обычном уровне, уровень заполненности газохранилищ значительно выше, чем весной 2021 года, сообщило Федеральное сетевое агентство, в обязанности которого входит мониторинг данных вопросов."Безопасность энергообеспечения в Германии в настоящее время обеспечена. Приток газа в Германию находится на обычном уровне. Уровень заполненности значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов", - говорится в сообщении регулятора.Согласно схеме, приведенной Федеральным сетевым агентством, уровень заполненности газохранилищ на 4 мая составил более 30 процентов.

https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html

германия

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экономика, германия