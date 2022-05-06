https://ria.ru/20220506/gaz-1787252825.html
Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство
Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство - РИА Новости, 06.05.2022
Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство
Энергобезопасность ФРГ обеспечена, поставки газа находятся на обычном уровне, уровень заполненности газохранилищ значительно выше, чем весной 2021 года,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:32
2022-05-06T16:32
2022-05-06T16:51
экономика
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg
БЕРЛИН, 6 мая – РИА Новости. Энергобезопасность ФРГ обеспечена, поставки газа находятся на обычном уровне, уровень заполненности газохранилищ значительно выше, чем весной 2021 года, сообщило Федеральное сетевое агентство, в обязанности которого входит мониторинг данных вопросов."Безопасность энергообеспечения в Германии в настоящее время обеспечена. Приток газа в Германию находится на обычном уровне. Уровень заполненности значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов", - говорится в сообщении регулятора.Согласно схеме, приведенной Федеральным сетевым агентством, уровень заполненности газохранилищ на 4 мая составил более 30 процентов.
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001382_0:0:2948:2211_1920x0_80_0_0_46ff3ac9074949b3f0fad6129ca85286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия
16:32 06.05.2022 (обновлено: 16:51 06.05.2022)
Энергобезопасность ФРГ обеспечена, сообщило Федеральное сетевое агентство
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что энергобезопасность страны обеспечена