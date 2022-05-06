https://ria.ru/20220506/gaz-1787243696.html

"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней

"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней - РИА Новости, 06.05.2022

"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней

"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки сетевого природного газа на мемориальные комплексы с Вечными огнями и Огнями памяти, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:05

2022-05-06T16:05

2022-05-06T16:11

ставропольский край

челябинская область

газпром межрегионгаз

белгородская область

ростовская область

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774497245_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_de9d75591d2e71e3eb4c8b7f6ef9f23f.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки сетевого природного газа на мемориальные комплексы с Вечными огнями и Огнями памяти, говорится в сообщении компании.Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти, соответствующий документ был опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации."Газпром межрегионгаз" начал безвозмездное газоснабжение мемориальных комплексов, указанных в реестре федерального органа исполнительной власти. Также мы продолжаем газификацию новых и ранее не подключенных к сетевому газу Вечных огней", - отметил генеральный директор компании Сергей Густов, слова которого приводятся в пресс-релизе "Газпром межрегионгаза".Компания в 2022 году газифицировала сетевым природным газом семь мемориальных комплексов в Ставропольском крае, Воронежской, Орловской, Тверской и Челябинской областях, в их числе три новых. Кроме того, на 249 сооружениях выполнены благоустройство территории и реставрационные работы.Всего в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты компаний провели техобслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования в 65 регионах России на 1356 мемориалах. Наибольшее количество Вечных огней расположено в Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской области, Республике Мордовия и Ростовской области, отмечается в сообщении компании."Газпром межрегионгаз" - специализированная дочерняя компания ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - реализация природного газа на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20220412/kherson-1783226807.html

ставропольский край

челябинская область

белгородская область

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, челябинская область, газпром межрегионгаз, белгородская область, ростовская область, газпром