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"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней - РИА Новости, 06.05.2022
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"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней
"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней - РИА Новости, 06.05.2022
"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней
"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки сетевого природного газа на мемориальные комплексы с Вечными огнями и Огнями памяти, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:05
2022-05-06T16:11
ставропольский край
челябинская область
газпром межрегионгаз
белгородская область
ростовская область
газпром
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки сетевого природного газа на мемориальные комплексы с Вечными огнями и Огнями памяти, говорится в сообщении компании.Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти, соответствующий документ был опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации."Газпром межрегионгаз" начал безвозмездное газоснабжение мемориальных комплексов, указанных в реестре федерального органа исполнительной власти. Также мы продолжаем газификацию новых и ранее не подключенных к сетевому газу Вечных огней", - отметил генеральный директор компании Сергей Густов, слова которого приводятся в пресс-релизе "Газпром межрегионгаза".Компания в 2022 году газифицировала сетевым природным газом семь мемориальных комплексов в Ставропольском крае, Воронежской, Орловской, Тверской и Челябинской областях, в их числе три новых. Кроме того, на 249 сооружениях выполнены благоустройство территории и реставрационные работы.Всего в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты компаний провели техобслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования в 65 регионах России на 1356 мемориалах. Наибольшее количество Вечных огней расположено в Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской области, Республике Мордовия и Ростовской области, отмечается в сообщении компании."Газпром межрегионгаз" - специализированная дочерняя компания ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - реализация природного газа на территории Российской Федерации.
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ставропольский край, челябинская область, газпром межрегионгаз, белгородская область, ростовская область, газпром
16:05 06.05.2022 (обновлено: 16:11 06.05.2022)
 
"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней

"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней и Огней памяти

© Фото : Мосгаз Специалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве
Специалисты АО Мосгаз проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки сетевого природного газа на мемориальные комплексы с Вечными огнями и Огнями памяти, говорится в сообщении компании.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти, соответствующий документ был опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации.
"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездное газоснабжение мемориальных комплексов, указанных в реестре федерального органа исполнительной власти. Также мы продолжаем газификацию новых и ранее не подключенных к сетевому газу Вечных огней", - отметил генеральный директор компании Сергей Густов, слова которого приводятся в пресс-релизе "Газпром межрегионгаза".
Компания в 2022 году газифицировала сетевым природным газом семь мемориальных комплексов в Ставропольском крае, Воронежской, Орловской, Тверской и Челябинской областях, в их числе три новых. Кроме того, на 249 сооружениях выполнены благоустройство территории и реставрационные работы.
Всего в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты компаний провели техобслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования в 65 регионах России на 1356 мемориалах. Наибольшее количество Вечных огней расположено в Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской области, Республике Мордовия и Ростовской области, отмечается в сообщении компании.
"Газпром межрегионгаз" - специализированная дочерняя компания ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - реализация природного газа на территории Российской Федерации.
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