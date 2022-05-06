16:05 06.05.2022 (обновлено: 16:11 06.05.2022)
"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней
"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней и Огней памяти
© Фото : Мосгаз Специалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве
© Фото : Мосгаз
Специалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Газпром межрегионгаз" начал безвозмездные поставки сетевого природного газа на мемориальные комплексы с Вечными огнями и Огнями памяти, говорится в сообщении компании.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти, соответствующий документ был опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации.
"Газпром межрегионгаз" начал безвозмездное газоснабжение мемориальных комплексов, указанных в реестре федерального органа исполнительной власти. Также мы продолжаем газификацию новых и ранее не подключенных к сетевому газу Вечных огней", - отметил генеральный директор компании Сергей Густов, слова которого приводятся в пресс-релизе "Газпром межрегионгаза".
Компания в 2022 году газифицировала сетевым природным газом семь мемориальных комплексов в Ставропольском крае, Воронежской, Орловской, Тверской и Челябинской областях, в их числе три новых. Кроме того, на 249 сооружениях выполнены благоустройство территории и реставрационные работы.
Всего в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты компаний провели техобслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования в 65 регионах России на 1356 мемориалах. Наибольшее количество Вечных огней расположено в Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской области, Республике Мордовия и Ростовской области, отмечается в сообщении компании.
"Газпром межрегионгаз" - специализированная дочерняя компания ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - реализация природного газа на территории Российской Федерации.
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