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Ветеранам МО ко Дню Победы подарят медицинские гаджеты

Ветеранам МО ко Дню Победы подарят медицинские гаджеты - РИА Новости, 06.05.2022

Ветеранам МО ко Дню Победы подарят медицинские гаджеты

Партия "Единая Россия" ко Дню Победы подготовила для ветеранов ВОВ, живущих в Московской области, коробки "С заботой о здоровье" с современными медицинскими... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:25

2022-05-06T18:25

2022-05-06T18:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Партия "Единая Россия" ко Дню Победы подготовила для ветеранов ВОВ, живущих в Московской области, коробки "С заботой о здоровье" с современными медицинскими гаджетами. Об этом сообщил телеканал "360".В наборы войдут аппараты для измерения давления, частоты пульса и контроля уровня сахара, а также полезные сладости, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Кроме того, депутаты Мособлдумы принимают участие в мероприятиях по уборке и приведению в порядок военных мемориалов, памятников и братских могил. Ветеранов перед 9 Мая навещают, благоустраивают их дворы и дарят подарки.Готовятся ко Дню Победы и школьники. В школах Московской области проводятся тематические классные часы."Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение знало историю своей страны, чтило память о тех, кто ковал победу в боях и тылу", – сказал Брынцалов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)