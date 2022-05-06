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В Берлине испугались "моря российских флагов" ко Дню Победы - РИА Новости, 06.05.2022
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В Берлине испугались "моря российских флагов" ко Дню Победы
В Берлине испугались "моря российских флагов" ко Дню Победы - РИА Новости, 06.05.2022
В Берлине испугались "моря российских флагов" ко Дню Победы
Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать "устрашающего эффекта", демонстрировать... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:57
2022-05-06T15:57
в мире
владимир путин
берлин (город)
украина
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать "устрашающего эффекта", демонстрировать в ходе акций символ "Z" будет запрещено, сообщило немецкое издание Berliner Kurier.По его данным, в период с воскресенья по понедельник в Берлине планируется проведение порядка 50 мероприятий. Как заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, три советских мемориала и другие "соответствующие объекты" взяты под особую охрану.Отмечается, что, по словам Шпрангер, будут пресекаться любые действия, расцененные как "одобрение" российской спецоперации на Украине. В этой связи планируется запретить сигналить автомобильным кортежам и ограничить количество российских флагов, чтобы избежать "устрашающего впечатления", создаваемого "морем флагов".Кроме того, будет пресекаться демонстрация символа "Z" в качестве выражения поддержки специальной военной операции, отметила газета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/litva-1787208352.html
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в мире, владимир путин, берлин (город), украина, россия, день победы, германия
15:57 06.05.2022
 
В Берлине испугались "моря российских флагов" ко Дню Победы

Berliner Kurier: в Берлине хотят ограничить число российских флагов на День Победы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать "устрашающего эффекта", демонстрировать в ходе акций символ "Z" будет запрещено, сообщило немецкое издание Berliner Kurier.
По его данным, в период с воскресенья по понедельник в Берлине планируется проведение порядка 50 мероприятий. Как заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, три советских мемориала и другие "соответствующие объекты" взяты под особую охрану.
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Отмечается, что, по словам Шпрангер, будут пресекаться любые действия, расцененные как "одобрение" российской спецоперации на Украине. В этой связи планируется запретить сигналить автомобильным кортежам и ограничить количество российских флагов, чтобы избежать "устрашающего впечатления", создаваемого "морем флагов".
Кроме того, будет пресекаться демонстрация символа "Z" в качестве выражения поддержки специальной военной операции, отметила газета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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