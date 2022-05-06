https://ria.ru/20220506/finlyandiya-1787277613.html

Премьер Финляндии заявила о невозможности прежних отношений с Россией

Премьер Финляндии заявила о невозможности прежних отношений с Россией - РИА Новости, 06.05.2022

Премьер Финляндии заявила о невозможности прежних отношений с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью японской газете "Никкэй" о том, что отношения с Россией не могут быть прежними. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:55

2022-05-06T17:55

2022-05-06T17:55

в мире

йенс столтенберг

владимир путин

финляндия

россия

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нато

санна марин

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ТОКИО, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью японской газете "Никкэй" о том, что отношения с Россией не могут быть прежними."Мы не можем продолжать такие отношения, как были до сих пор", - сказала премьер-министр.Интервью приурочено к визиту премьер-министра Финляндии в Японию на будущей неделе.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220505/nato-1786920878.html

https://ria.ru/20220504/nato-1786880161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, йенс столтенберг, владимир путин, финляндия, россия, швеция, нато, санна марин