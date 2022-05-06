https://ria.ru/20220506/finlyandiya-1787276980.html
Премьер Финляндии заявила, что вопрос вступления в НАТО решится за месяц
Премьер Финляндии заявила, что вопрос вступления в НАТО решится за месяц - РИА Новости, 06.05.2022
Премьер Финляндии заявила, что вопрос вступления в НАТО решится за месяц
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью японской газете "Никкэй", что вопрос о вступлении ее страны в НАТО может быть решен в течение текущего... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:53
2022-05-06T17:53
2022-05-06T17:53
в мире
финляндия
нато
санна марин
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ТОКИО, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью японской газете "Никкэй", что вопрос о вступлении ее страны в НАТО может быть решен в течение текущего месяца."Решение об этом будет принято в этом месяце. Решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время", - сказала премьер-министр. Интервью приурочено к визиту премьер-министра Финляндии в Японию на будущей неделе.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220505/nato-1786920878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато, санна марин
Премьер Финляндии заявила, что вопрос вступления в НАТО решится за месяц
Премьер Финляндии Марин: вопрос вступления в НАТО может быть решен в течение месяца