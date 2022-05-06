https://ria.ru/20220506/evroyust-1787187672.html

Постпреды ЕС согласовали расширение мандата "Евроюста" по Украине

Постпреды ЕС согласовали расширение мандата "Евроюста" по Украине - РИА Новости, 06.05.2022

Постпреды ЕС согласовали расширение мандата "Евроюста" по Украине

Постоянные представители стран-членов ЕС в пятницу утвердили расширение мандата занимающегося судебным сотрудничеством по уголовным делам агентства ЕС "Евроюст" РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:05

2022-05-06T13:05

2022-05-06T13:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мария захарова

украина

россия

донбасс

международный уголовный суд

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС в пятницу утвердили расширение мандата занимающегося судебным сотрудничеством по уголовным делам агентства ЕС "Евроюст" "для сбора и сохранения доказательств в рамках расследования военных преступлений на Украине", говорится в распространенном заявлении Совета ЕС."Есть достаточные основания полагать, что на Украине совершались и продолжают совершаться военные преступления. ЕС немедленно примет все необходимые меры, чтобы ответственные за совершение таких преступлений на Украине были привлечены к ответственности", - говорится в документе.Сообщается, что расширение мандата позволит "Евроюсту" "хранить доказательства военных преступлений, включая спутниковые снимки, фотографии, видео и аудиозаписи, ДНК и отпечатки пальцев, обрабатывать и анализировать эти доказательства в тесном сотрудничестве с Европолом, делиться этой информацией с соответствующими национальными и международными органами, включая Международный уголовный суд".Чтобы данное решение вступило в силу, теперь необходимо его утверждение Европарламентом.Ранее в ЕС заявляли, что окажут Украине и МУС помощь в сборе доказательств преступлений.При этом ни Россия, ни Украина не являются членами этого суда.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787037447.html

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787034222.html

https://ria.ru/20220424/evrosoyuz-1785199199.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мария захарова, украина, россия, донбасс, международный уголовный суд, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч)