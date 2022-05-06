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Постпреды ЕС согласовали расширение мандата "Евроюста" по Украине - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/evroyust-1787187672.html
Постпреды ЕС согласовали расширение мандата "Евроюста" по Украине
Постпреды ЕС согласовали расширение мандата "Евроюста" по Украине - РИА Новости, 06.05.2022
Постпреды ЕС согласовали расширение мандата "Евроюста" по Украине
Постоянные представители стран-членов ЕС в пятницу утвердили расширение мандата занимающегося судебным сотрудничеством по уголовным делам агентства ЕС "Евроюст" РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:05
2022-05-06T13:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мария захарова
украина
россия
донбасс
международный уголовный суд
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС в пятницу утвердили расширение мандата занимающегося судебным сотрудничеством по уголовным делам агентства ЕС "Евроюст" "для сбора и сохранения доказательств в рамках расследования военных преступлений на Украине", говорится в распространенном заявлении Совета ЕС."Есть достаточные основания полагать, что на Украине совершались и продолжают совершаться военные преступления. ЕС немедленно примет все необходимые меры, чтобы ответственные за совершение таких преступлений на Украине были привлечены к ответственности", - говорится в документе.Сообщается, что расширение мандата позволит "Евроюсту" "хранить доказательства военных преступлений, включая спутниковые снимки, фотографии, видео и аудиозаписи, ДНК и отпечатки пальцев, обрабатывать и анализировать эти доказательства в тесном сотрудничестве с Европолом, делиться этой информацией с соответствующими национальными и международными органами, включая Международный уголовный суд".Чтобы данное решение вступило в силу, теперь необходимо его утверждение Европарламентом.Ранее в ЕС заявляли, что окажут Украине и МУС помощь в сборе доказательств преступлений.При этом ни Россия, ни Украина не являются членами этого суда.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1787037447.html
https://ria.ru/20220505/ukraina-1787034222.html
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в мире, мария захарова, украина, россия, донбасс, международный уголовный суд, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч)
13:05 06.05.2022
 
Постпреды ЕС согласовали расширение мандата "Евроюста" по Украине

Постпреды ЕС согласовали расширение мандата "Евроюста" для расследований по Украине

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза
Штаб-квартира Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС в пятницу утвердили расширение мандата занимающегося судебным сотрудничеством по уголовным делам агентства ЕС "Евроюст" "для сбора и сохранения доказательств в рамках расследования военных преступлений на Украине", говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
"Есть достаточные основания полагать, что на Украине совершались и продолжают совершаться военные преступления. ЕС немедленно примет все необходимые меры, чтобы ответственные за совершение таких преступлений на Украине были привлечены к ответственности", - говорится в документе.
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Сообщается, что расширение мандата позволит "Евроюсту" "хранить доказательства военных преступлений, включая спутниковые снимки, фотографии, видео и аудиозаписи, ДНК и отпечатки пальцев, обрабатывать и анализировать эти доказательства в тесном сотрудничестве с Европолом, делиться этой информацией с соответствующими национальными и международными органами, включая Международный уголовный суд".
Чтобы данное решение вступило в силу, теперь необходимо его утверждение Европарламентом.
Ранее в ЕС заявляли, что окажут Украине и МУС помощь в сборе доказательств преступлений.
При этом ни Россия, ни Украина не являются членами этого суда.
Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМария ЗахароваУкраинаРоссияДонбассМеждународный уголовный судЕвросоюзЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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