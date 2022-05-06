https://ria.ru/20220506/evakuirovannye-1787313721.html

В ДНР оценили заявление офиса Гутерреша о числе вывезенных с "Азовстали"

В ДНР оценили заявление офиса Гутерреша о числе вывезенных с "Азовстали" - РИА Новости, 06.05.2022

В ДНР оценили заявление офиса Гутерреша о числе вывезенных с "Азовстали"

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша неверно интерпретировал данные о 500 эвакуированных с металлургического комбината "Азовсталь", сообщили в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:56

2022-05-06T20:56

2022-05-06T21:06

в мире

антониу гутерреш

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

мариуполь

донецкая народная республика

россия

азовсталь

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша неверно интерпретировал данные о 500 эвакуированных с металлургического комбината "Азовсталь", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината "Азовсталь", а также из самого Мариуполя и с прилегающих территорий, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь."Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о выходе из "Азовстали" в Мариуполе двух групп из 500 человек благодаря усилиям ООН и Красного Креста. Данная цифра, очевидно, была выделена и неверно интерпретирована специалистами, ведущими официальный Twitter-канал чиновника, из публикации штаба территориальной обороны ДНР об эвакуации из Мариуполя более 500 гражданских лиц, которые были доставлены в пункт оказания помощи населению в Безыменном за сутки", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.По данным штаба, эти эвакуированные не имеют отношения к украинским боевикам и удерживаемым ими лицами. Сообщается, что 518 человек были доставлены в пункт оказания помощи специалистами ДНР из жилых кварталов Мариуполя, жители которых нуждались в помощи и приняли решение переместиться в безопасные районы ДНР и Российской Федерации."Лишь к вечеру (пятницы) с "Азовстали" удалось вывести всего 12 гражданских лиц, включая четверых детей", - говорится в сообщении штаба.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787300130.html

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786977298.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

азовсталь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, антониу гутерреш, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, донецкая народная республика, россия, азовсталь