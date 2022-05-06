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Большинство эвакуированных из Мариуполя хотят остаться в ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/evakuirovannye-1787269858.html
Большинство эвакуированных из Мариуполя хотят остаться в ДНР
Большинство эвакуированных из Мариуполя хотят остаться в ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
Большинство эвакуированных из Мариуполя хотят остаться в ДНР
Большинство людей, эвакуированных из Мариуполя, хочет остаться в Донецкой народной республике, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:34
2022-05-06T17:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
владимир путин
россия
мариуполь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Большинство людей, эвакуированных из Мариуполя, хочет остаться в Донецкой народной республике, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Большинство из тех, кого освобождают, и они имеют возможность выйти по этому гуманитарному коридору, все-таки хотят остаться в ДНР. Соотношение приблизительно 75% на 25%, то есть 75% людей хотят оставаться у нас, либо они затем выезжают в РФ. Только 25% выходят с международными организациями, чтобы уехать на территорию Украины", - сказала она в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787231325.html
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россия
мариуполь
донецкая народная республика
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Наталья Макарова
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика
17:34 06.05.2022 (обновлено: 17:35 06.05.2022)
 
Большинство эвакуированных из Мариуполя хотят остаться в ДНР

Глава МИД ДНР Никонорова: многие эвакуированные из Мариуполя хотят остаться в республике

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Мирные жители из района Азовстали прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Большинство людей, эвакуированных из Мариуполя, хочет остаться в Донецкой народной республике, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Большинство из тех, кого освобождают, и они имеют возможность выйти по этому гуманитарному коридору, все-таки хотят остаться в ДНР. Соотношение приблизительно 75% на 25%, то есть 75% людей хотят оставаться у нас, либо они затем выезжают в РФ. Только 25% выходят с международными организациями, чтобы уехать на территорию Украины", - сказала она в эфире Первого канала.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинРоссияМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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