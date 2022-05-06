https://ria.ru/20220506/evakuirovannye-1787269858.html

Большинство эвакуированных из Мариуполя хотят остаться в ДНР

Большинство эвакуированных из Мариуполя хотят остаться в ДНР - РИА Новости, 06.05.2022

Большинство эвакуированных из Мариуполя хотят остаться в ДНР

Большинство людей, эвакуированных из Мариуполя, хочет остаться в Донецкой народной республике, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:34

2022-05-06T17:34

2022-05-06T17:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

владимир путин

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Большинство людей, эвакуированных из Мариуполя, хочет остаться в Донецкой народной республике, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Большинство из тех, кого освобождают, и они имеют возможность выйти по этому гуманитарному коридору, все-таки хотят остаться в ДНР. Соотношение приблизительно 75% на 25%, то есть 75% людей хотят оставаться у нас, либо они затем выезжают в РФ. Только 25% выходят с международными организациями, чтобы уехать на территорию Украины", - сказала она в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787231325.html

https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787218739.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика