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Третья группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787323849.html
Третья группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное
Третья группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное - РИА Новости, 06.05.2022
Третья группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное
Третья группа из 26 мирных жителей с "Азовстали" прибыла из Мариуполя во временный лагерь в селе Безыменное в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:30
2022-05-06T23:30
специальная военная операция на украине
азовсталь
днр
мариуполь
в мире
игорь конашенков
владимир путин
россия
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БЕЗЫМЕННОЕ, 6 мая — РИА Новости. Третья группа из 26 мирных жителей с "Азовстали" прибыла из Мариуполя во временный лагерь в селе Безыменное в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.Как передает с места событий корреспондент агентства, это последняя за день партия эвакуируемых, она прибыла на двух автобусах.Ранее в течение пятницы с "Азовстали" вывезли еще 25 человек, всего за день с завода эвакуировали 51 мирного жителя.Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гумкоридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.
https://ria.ru/20220506/azovstal-1787255562.html
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азовсталь, днр, мариуполь, в мире, игорь конашенков, владимир путин, россия
22:30 06.05.2022 (обновлено: 23:30 06.05.2022)
 
Третья группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное

Третья за день группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-72 в селе Безыменное, где стоит колонна автобусов Международного Красного Креста для эвакуации гражданского населения из Мариуполя
Танк Т-72 в селе Безыменное, где стоит колонна автобусов Международного Красного Креста для эвакуации гражданского населения из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Танк Т-72 в селе Безыменное, где стоит колонна автобусов Международного Красного Креста для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЗЫМЕННОЕ, 6 мая — РИА Новости. Третья группа из 26 мирных жителей с "Азовстали" прибыла из Мариуполя во временный лагерь в селе Безыменное в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.
Как передает с места событий корреспондент агентства, это последняя за день партия эвакуируемых, она прибыла на двух автобусах.
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 16:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Ранее в течение пятницы с "Азовстали" вывезли еще 25 человек, всего за день с завода эвакуировали 51 мирного жителя.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гумкоридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.
Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеАзовстальДНРМариупольВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинРоссия
 
 
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