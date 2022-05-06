22:30 06.05.2022 (обновлено: 23:30 06.05.2022)
Третья группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное
Третья за день группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-72 в селе Безыменное, где стоит колонна автобусов Международного Красного Креста для эвакуации гражданского населения из Мариуполя
Танк Т-72 в селе Безыменное, где стоит колонна автобусов Международного Красного Креста для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Архивное фото
БЕЗЫМЕННОЕ, 6 мая — РИА Новости. Третья группа из 26 мирных жителей с "Азовстали" прибыла из Мариуполя во временный лагерь в селе Безыменное в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.
Как передает с места событий корреспондент агентства, это последняя за день партия эвакуируемых, она прибыла на двух автобусах.
Ранее в течение пятницы с "Азовстали" вывезли еще 25 человек, всего за день с завода эвакуировали 51 мирного жителя.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гумкоридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.