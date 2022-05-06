https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787323849.html

Третья группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное

Третья группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное - РИА Новости, 06.05.2022

Третья группа мирных жителей с "Азовстали" прибыла в лагерь в Безыменное

Третья группа из 26 мирных жителей с "Азовстали" прибыла из Мариуполя во временный лагерь в селе Безыменное в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:30

2022-05-06T22:30

2022-05-06T23:30

специальная военная операция на украине

азовсталь

днр

мариуполь

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игорь конашенков

владимир путин

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БЕЗЫМЕННОЕ, 6 мая — РИА Новости. Третья группа из 26 мирных жителей с "Азовстали" прибыла из Мариуполя во временный лагерь в селе Безыменное в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.Как передает с места событий корреспондент агентства, это последняя за день партия эвакуируемых, она прибыла на двух автобусах.Ранее в течение пятницы с "Азовстали" вывезли еще 25 человек, всего за день с завода эвакуировали 51 мирного жителя.Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гумкоридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.

https://ria.ru/20220506/azovstal-1787255562.html

https://ria.ru/20220506/evakuirovannye-1787313721.html

азовсталь

мариуполь

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азовсталь, днр, мариуполь, в мире, игорь конашенков, владимир путин, россия