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За сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя
За сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя - РИА Новости, 06.05.2022
За сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя
ПО УТОЧНЁННЫМ ДАННЫМ, ВСЕГО В ПЯТНИЦУ С "АЗОВСТАЛИ" ВЫВЕЗЛИ 51 МИРНОГО ЖИТЕЛЯ, В ПОСЛЕДНЕМ РЕЙСЕ БЫЛО 26, СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДНР. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:12
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2022-05-06T22:14
специальная военная операция на украине
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РИА Новости. ПО УТОЧНЁННЫМ ДАННЫМ, ВСЕГО В ПЯТНИЦУ С "АЗОВСТАЛИ" ВЫВЕЗЛИ 51 МИРНОГО ЖИТЕЛЯ, В ПОСЛЕДНЕМ РЕЙСЕ БЫЛО 26, СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДНР.
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За сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя
МО: за сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя