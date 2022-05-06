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За сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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За сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя
За сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя - РИА Новости, 06.05.2022
За сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя
ПО УТОЧНЁННЫМ ДАННЫМ, ВСЕГО В ПЯТНИЦУ С "АЗОВСТАЛИ" ВЫВЕЗЛИ 51 МИРНОГО ЖИТЕЛЯ, В ПОСЛЕДНЕМ РЕЙСЕ БЫЛО 26, СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДНР. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:12
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РИА Новости. ПО УТОЧНЁННЫМ ДАННЫМ, ВСЕГО В ПЯТНИЦУ С "АЗОВСТАЛИ" ВЫВЕЗЛИ 51 МИРНОГО ЖИТЕЛЯ, В ПОСЛЕДНЕМ РЕЙСЕ БЫЛО 26, СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДНР.
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За сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя

МО: за сутки с "Азовстали" вывезли 51 мирного жителя

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь"
Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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РИА Новости. ПО УТОЧНЁННЫМ ДАННЫМ, ВСЕГО В ПЯТНИЦУ С "АЗОВСТАЛИ" ВЫВЕЗЛИ 51 МИРНОГО ЖИТЕЛЯ, В ПОСЛЕДНЕМ РЕЙСЕ БЫЛО 26, СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДНР.
 
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