https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787262887.html

В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров

В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 06.05.2022

В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров

Порядка 400 человек, в том числе более 40 детей, эвакуировали из трех населенных пунктов и двух садовых товариществ в Курганской области из-за угрозы природных... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:11

2022-05-06T17:11

2022-05-06T17:11

происшествия

курганская область

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Порядка 400 человек, в том числе более 40 детей, эвакуировали из трех населенных пунктов и двух садовых товариществ в Курганской области из-за угрозы природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Из деревень Белый Яр, Передергино, Редькино, СНТ "Благодатное" и "Раздолье" превентивно эвакуированы 400 человек, из них 43 ребенка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра, достигающими 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20220506/pozhar-1787216037.html

курганская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курганская область