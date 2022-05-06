https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787262887.html
В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров
В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 06.05.2022
В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров
Порядка 400 человек, в том числе более 40 детей, эвакуировали из трех населенных пунктов и двух садовых товариществ в Курганской области из-за угрозы природных... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:11
2022-05-06T17:11
2022-05-06T17:11
происшествия
курганская область
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Порядка 400 человек, в том числе более 40 детей, эвакуировали из трех населенных пунктов и двух садовых товариществ в Курганской области из-за угрозы природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Из деревень Белый Яр, Передергино, Редькино, СНТ "Благодатное" и "Раздолье" превентивно эвакуированы 400 человек, из них 43 ребенка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра, достигающими 25 метров в секунду.
https://ria.ru/20220506/pozhar-1787216037.html
курганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область
В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров
В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы природных пожаров