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В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 06.05.2022
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В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров
В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 06.05.2022
В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров
Порядка 400 человек, в том числе более 40 детей, эвакуировали из трех населенных пунктов и двух садовых товариществ в Курганской области из-за угрозы природных... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:11
2022-05-06T17:11
происшествия
курганская область
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Порядка 400 человек, в том числе более 40 детей, эвакуировали из трех населенных пунктов и двух садовых товариществ в Курганской области из-за угрозы природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Из деревень Белый Яр, Передергино, Редькино, СНТ "Благодатное" и "Раздолье" превентивно эвакуированы 400 человек, из них 43 ребенка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра, достигающими 25 метров в секунду.
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происшествия, курганская область
17:11 06.05.2022
 
В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров

В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы природных пожаров

© РИА Новости / Евгений КузьминРабота пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Порядка 400 человек, в том числе более 40 детей, эвакуировали из трех населенных пунктов и двух садовых товариществ в Курганской области из-за угрозы природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Из деревень Белый Яр, Передергино, Редькино, СНТ "Благодатное" и "Раздолье" превентивно эвакуированы 400 человек, из них 43 ребенка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра, достигающими 25 метров в секунду.
Лесные пожары в России - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Площадь пожара на дачах в пригороде Абакана увеличилась, есть пострадавшие
 
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