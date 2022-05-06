Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии заявили об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/energoresursy-1787302225.html
В Финляндии заявили об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время
В Финляндии заявили об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время - РИА Новости, 06.05.2022
В Финляндии заявили об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской газете "Никкэй" заявила о том, что ее страна в течение нескольких месяцев откажется от зависимости от... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:39
2022-05-06T19:39
санна марин
финляндия
евросоюз
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/80/1562428075_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1a7ec6b0a46ca93f525c1464f2d67451.jpg
ТОКИО, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской газете "Никкэй" заявила о том, что ее страна в течение нескольких месяцев откажется от зависимости от российских энергоресурсов."В течение нескольких месяцев мы сможем отказаться от российских топливных ресурсов", - сказала премьер-министр."Если война не будет закончена, мы должны прекратить поставки энергии из России", - сказала Санна Марин.Она высказала точку зрения о том, что нынешняя ситуация подталкивает к переходу на "зеленые" виды энергии."Это момент, когда (переход на "зеленую" энергию) реализуется быстрее, чем мы думали ранее. Премьер-министр подчеркнула важность перехода на возобновляемые виды энергии, такие как энергия ветра или солнца, развитие водородной энергетики и новых технологий.Финляндия решила довести выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, это на 15 лет раньше, чем общие цели ЕС, отмечает издание.Интервью приурочено к визиту премьер-министра Финляндии в Японию на будущей неделе.
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787280969.html
финляндия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/80/1562428075_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_6fd9362d7126473f13c32044957ff2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санна марин, финляндия, евросоюз, япония
19:39 06.05.2022
 
В Финляндии заявили об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время

Премьер Финляндии Марин заявила об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской газете "Никкэй" заявила о том, что ее страна в течение нескольких месяцев откажется от зависимости от российских энергоресурсов.
"В течение нескольких месяцев мы сможем отказаться от российских топливных ресурсов", - сказала премьер-министр.
"Если война не будет закончена, мы должны прекратить поставки энергии из России", - сказала Санна Марин.
Она высказала точку зрения о том, что нынешняя ситуация подталкивает к переходу на "зеленые" виды энергии.
"Это момент, когда (переход на "зеленую" энергию) реализуется быстрее, чем мы думали ранее. Премьер-министр подчеркнула важность перехода на возобновляемые виды энергии, такие как энергия ветра или солнца, развитие водородной энергетики и новых технологий.
Финляндия решила довести выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, это на 15 лет раньше, чем общие цели ЕС, отмечает издание.
Интервью приурочено к визиту премьер-министра Финляндии в Японию на будущей неделе.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 18:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Премьер Финляндии призвала Китай присоединиться к санкциям против России
 
Санна МаринФинляндияЕвросоюзЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала