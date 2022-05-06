https://ria.ru/20220506/energoresursy-1787302225.html
В Финляндии заявили об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время
В Финляндии заявили об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время - РИА Новости, 06.05.2022
В Финляндии заявили об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской газете "Никкэй" заявила о том, что ее страна в течение нескольких месяцев откажется от зависимости от... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:39
2022-05-06T19:39
2022-05-06T19:39
санна марин
финляндия
евросоюз
япония
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ТОКИО, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской газете "Никкэй" заявила о том, что ее страна в течение нескольких месяцев откажется от зависимости от российских энергоресурсов."В течение нескольких месяцев мы сможем отказаться от российских топливных ресурсов", - сказала премьер-министр."Если война не будет закончена, мы должны прекратить поставки энергии из России", - сказала Санна Марин.Она высказала точку зрения о том, что нынешняя ситуация подталкивает к переходу на "зеленые" виды энергии."Это момент, когда (переход на "зеленую" энергию) реализуется быстрее, чем мы думали ранее. Премьер-министр подчеркнула важность перехода на возобновляемые виды энергии, такие как энергия ветра или солнца, развитие водородной энергетики и новых технологий.Финляндия решила довести выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, это на 15 лет раньше, чем общие цели ЕС, отмечает издание.Интервью приурочено к визиту премьер-министра Финляндии в Японию на будущей неделе.
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787280969.html
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санна марин, финляндия, евросоюз, япония
В Финляндии заявили об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время
Премьер Финляндии Марин заявила об отказе от энергоресурсов из России в ближайшее время