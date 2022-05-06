https://ria.ru/20220506/ekstremizm-1787239008.html

"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России

"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 06.05.2022

"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России

Украинская организация "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в РФ за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:56

2022-05-06T15:56

2022-05-06T15:58

россия

украина

чехия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинская организация "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в РФ за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации "Крымская правозащитная группа"*, установив, что ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России."Украинскую организацию "Крымская правозащитная группа"* признали нежелательной в России за реализацию проектов по дискредитации российского руководства, призывам к нарушении территориальной целостности России и поддержку экстремистских организаций", - сказал собеседник.Так, эксперты НПО рекомендовали гражданам РФ в Крыму уклоняться от службы в армии. Кроме того, организация действовала при поддержке иностранных НПО из Украины и Чехии и сотрудничала с НКО- и СМИ-иноагентами. Также в организации неоднократно высказывались против присоединения Крыма к России.* Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20220413/npo-1783391068.html

россия

украина

чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, чехия, генеральная прокуратура рф