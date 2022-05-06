https://ria.ru/20220506/ekstremizm-1787239008.html
"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России
"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 06.05.2022
"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России
Украинская организация "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в РФ за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:56
2022-05-06T15:56
2022-05-06T15:58
россия
украина
чехия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинская организация "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в РФ за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации "Крымская правозащитная группа"*, установив, что ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России."Украинскую организацию "Крымская правозащитная группа"* признали нежелательной в России за реализацию проектов по дискредитации российского руководства, призывам к нарушении территориальной целостности России и поддержку экстремистских организаций", - сказал собеседник.Так, эксперты НПО рекомендовали гражданам РФ в Крыму уклоняться от службы в армии. Кроме того, организация действовала при поддержке иностранных НПО из Украины и Чехии и сотрудничала с НКО- и СМИ-иноагентами. Также в организации неоднократно высказывались против присоединения Крыма к России.* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20220413/npo-1783391068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, чехия, генеральная прокуратура рф
15:56 06.05.2022 (обновлено: 15:58 06.05.2022)
"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России
"Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в России за поддержку экстремистов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинская организация "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в РФ за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу Генпрокуратура РФ
признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации "Крымская правозащитная группа"*, установив, что ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
"Украинскую организацию "Крымская правозащитная группа"* признали нежелательной в России за реализацию проектов по дискредитации российского руководства, призывам к нарушении территориальной целостности России и поддержку экстремистских организаций", - сказал собеседник.
Так, эксперты НПО рекомендовали гражданам РФ в Крыму уклоняться от службы в армии. Кроме того, организация действовала при поддержке иностранных НПО из Украины
и Чехии
и сотрудничала с НКО- и СМИ-иноагентами. Также в организации неоднократно высказывались против присоединения Крыма к России.
* Организация, признанная нежелательной в России