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"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 06.05.2022
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"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России
"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 06.05.2022
"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России
Украинская организация "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в РФ за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:56
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россия
украина
чехия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинская организация "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в РФ за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации "Крымская правозащитная группа"*, установив, что ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России."Украинскую организацию "Крымская правозащитная группа"* признали нежелательной в России за реализацию проектов по дискредитации российского руководства, призывам к нарушении территориальной целостности России и поддержку экстремистских организаций", - сказал собеседник.Так, эксперты НПО рекомендовали гражданам РФ в Крыму уклоняться от службы в армии. Кроме того, организация действовала при поддержке иностранных НПО из Украины и Чехии и сотрудничала с НКО- и СМИ-иноагентами. Также в организации неоднократно высказывались против присоединения Крыма к России.* Организация, признанная нежелательной в России
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россия, украина, чехия, генеральная прокуратура рф
15:56 06.05.2022 (обновлено: 15:58 06.05.2022)
 
"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России

"Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в России за поддержку экстремистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинская организация "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной в РФ за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации "Крымская правозащитная группа"*, установив, что ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
"Украинскую организацию "Крымская правозащитная группа"* признали нежелательной в России за реализацию проектов по дискредитации российского руководства, призывам к нарушении территориальной целостности России и поддержку экстремистских организаций", - сказал собеседник.
Так, эксперты НПО рекомендовали гражданам РФ в Крыму уклоняться от службы в армии. Кроме того, организация действовала при поддержке иностранных НПО из Украины и Чехии и сотрудничала с НКО- и СМИ-иноагентами. Также в организации неоднократно высказывались против присоединения Крыма к России.
* Организация, признанная нежелательной в России
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