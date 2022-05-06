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Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко - РИА Новости, 06.05.2022

Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко скончался в возрасте 77 лет, передает агентство УНИАН со ссылкой на сообщение супруги писателя Марины... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:38

2022-05-06T10:38

2022-05-06T10:44

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко скончался в возрасте 77 лет, передает агентство УНИАН со ссылкой на сообщение супруги писателя Марины Дяченко в своих соцсетях. О причинах смерти и ее обстоятельствах пока не сообщалось.Родился Сергей Дяченко 14 апреля 1945 года в Киеве, в 2004 году вместе с супругой перебрался в Москву, а в 2009 году чета переехала в США и жила в Лос-Анджелесе.Среди произведений автора критики выделяют цикл "Скитальцы", трилогию "Ведьмин век" и дилогию Vita nostra. Дяченко также известен своей работой над сценарием российского фильма "Обитаемый остров", снятого по одноименной книге братьев Стругацких.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, сша, украина