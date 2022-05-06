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Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко - РИА Новости, 06.05.2022
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Культура
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Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко - РИА Новости, 06.05.2022
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
Известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко скончался в возрасте 77 лет, передает агентство УНИАН со ссылкой на сообщение супруги писателя Марины... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:38
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украина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко скончался в возрасте 77 лет, передает агентство УНИАН со ссылкой на сообщение супруги писателя Марины Дяченко в своих соцсетях. О причинах смерти и ее обстоятельствах пока не сообщалось.Родился Сергей Дяченко 14 апреля 1945 года в Киеве, в 2004 году вместе с супругой перебрался в Москву, а в 2009 году чета переехала в США и жила в Лос-Анджелесе.Среди произведений автора критики выделяют цикл "Скитальцы", трилогию "Ведьмин век" и дилогию Vita nostra. Дяченко также известен своей работой над сценарием российского фильма "Обитаемый остров", снятого по одноименной книге братьев Стругацких.
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новости культуры, сша, украина
10:38 06.05.2022 (обновлено: 10:44 06.05.2022)
 
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко умер в США на 78-м году жизни

CC BY 3.0 / putnik / Сергей Дяченко
Сергей Дяченко - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY 3.0 / putnik /
Сергей Дяченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко скончался в возрасте 77 лет, передает агентство УНИАН со ссылкой на сообщение супруги писателя Марины Дяченко в своих соцсетях. О причинах смерти и ее обстоятельствах пока не сообщалось.
Родился Сергей Дяченко 14 апреля 1945 года в Киеве, в 2004 году вместе с супругой перебрался в Москву, а в 2009 году чета переехала в США и жила в Лос-Анджелесе.
Среди произведений автора критики выделяют цикл "Скитальцы", трилогию "Ведьмин век" и дилогию Vita nostra. Дяченко также известен своей работой над сценарием российского фильма "Обитаемый остров", снятого по одноименной книге братьев Стругацких.
 
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