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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/donetsk-1787172383.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 9.35 (совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:04
2022-05-06T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 9.35 (совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.35 Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство республики сообщало об обстреле населенного пункта Старомихайловка c применением крупнокалиберных пулеметов в 10.30.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220506/donetsk-1787163531.html
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россия
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, донецкая народная республика, донецк (днр)
12:04 06.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 9.35 (совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.35 Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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Кроме того, представительство республики сообщало об обстреле населенного пункта Старомихайловка c применением крупнокалиберных пулеметов в 10.30.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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11:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Золотое-5 из "Града"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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