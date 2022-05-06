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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/donetsk-1787151773.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 10.20 мск обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:56
2022-05-06T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецк (днр)
украина
россия
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 мск обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/ranenie-1787112110.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия
10:56 06.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 мск обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
00:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке пострадал подросток из-за обстрела украинскими войсками
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
10:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)УкраинаРоссия
 
 
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