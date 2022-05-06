https://ria.ru/20220506/donbass-1787168944.html

В ДНР возбудили уголовные дела против украинских командиров

В ДНР возбудили уголовные дела против украинских командиров - РИА Новости, 06.05.2022

В ДНР возбудили уголовные дела против украинских командиров

Следственное управление ДНР возбудило уголовные дела в отношении командиров украинских войск по фактам совершения ими террористических актов на территории... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:54

2022-05-06T11:54

2022-05-06T12:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Следственное управление ДНР возбудило уголовные дела в отношении командиров украинских войск по фактам совершения ими террористических актов на территории республики в период с марта по май, сообщает генпрокуратура республики."Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории республики", - говорится в заявлении генпрокуратуры в Telegram-канале.По данным ведомства, в марте и апреле по приказу командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск Кураша были обстреляны Ясиноватая и Ясиноватский район, тогда погибли два мирных жителя, а четверо получили ранения.В период с 27 апреля по 3 мая по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск Майстренко обстреливали Петровский район Донецка - погибли два мирных жителя, 13 пострадали, в том числе два ребенка. Четвертого мая по его приказу был обстрелян Кировский район Донецка, в результате погиб один мирный житель, ранения получили девять человек.По приказу командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Сирченко 25 апреля украинские войска обстреляли Макеевку. В период с 29 апреля по 2 мая по его приказу обстрелу подвергся Кировский район Донецка, в результате которого пострадал один мирный житель, было повреждено здание нефтебазы."В отношении указанных командиров ВСУ возбуждены уголовные дела по статье "теракт" (УК ДНР)", - указывается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/komandiry-1786385761.html

https://ria.ru/20220430/delo-1786351282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины