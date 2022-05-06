Рейтинг@Mail.ru
В ДНР возбудили уголовные дела против украинских командиров - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/donbass-1787168944.html
В ДНР возбудили уголовные дела против украинских командиров
В ДНР возбудили уголовные дела против украинских командиров - РИА Новости, 06.05.2022
В ДНР возбудили уголовные дела против украинских командиров
Следственное управление ДНР возбудило уголовные дела в отношении командиров украинских войск по фактам совершения ими террористических актов на территории... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:54
2022-05-06T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784893884_0:305:3071:2032_1920x0_80_0_0_52cb1d054af2e97925a2618e4c92d116.jpg
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Следственное управление ДНР возбудило уголовные дела в отношении командиров украинских войск по фактам совершения ими террористических актов на территории республики в период с марта по май, сообщает генпрокуратура республики."Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории республики", - говорится в заявлении генпрокуратуры в Telegram-канале.По данным ведомства, в марте и апреле по приказу командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск Кураша были обстреляны Ясиноватая и Ясиноватский район, тогда погибли два мирных жителя, а четверо получили ранения.В период с 27 апреля по 3 мая по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск Майстренко обстреливали Петровский район Донецка - погибли два мирных жителя, 13 пострадали, в том числе два ребенка. Четвертого мая по его приказу был обстрелян Кировский район Донецка, в результате погиб один мирный житель, ранения получили девять человек.По приказу командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Сирченко 25 апреля украинские войска обстреляли Макеевку. В период с 29 апреля по 2 мая по его приказу обстрелу подвергся Кировский район Донецка, в результате которого пострадал один мирный житель, было повреждено здание нефтебазы."В отношении указанных командиров ВСУ возбуждены уголовные дела по статье "теракт" (УК ДНР)", - указывается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/komandiry-1786385761.html
https://ria.ru/20220430/delo-1786351282.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784893884_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_a47f7f7f88960eaa5e470f6e06f5b35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
11:54 06.05.2022 (обновлено: 12:25 06.05.2022)
 
В ДНР возбудили уголовные дела против украинских командиров

В ДНР возбудили уголовные дела против украинских командиров из-за терактов в республике

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Следственное управление ДНР возбудило уголовные дела в отношении командиров украинских войск по фактам совершения ими террористических актов на территории республики в период с марта по май, сообщает генпрокуратура республики.
"Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории республики", - говорится в заявлении генпрокуратуры в Telegram-канале.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 20:20В мире
СК России завел уголовные дела на офицеров ВСУ за обстрелы городов ДНР
По данным ведомства, в марте и апреле по приказу командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск Кураша были обстреляны Ясиноватая и Ясиноватский район, тогда погибли два мирных жителя, а четверо получили ранения.
В период с 27 апреля по 3 мая по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск Майстренко обстреливали Петровский район Донецка - погибли два мирных жителя, 13 пострадали, в том числе два ребенка. Четвертого мая по его приказу был обстрелян Кировский район Донецка, в результате погиб один мирный житель, ранения получили девять человек.
По приказу командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Сирченко 25 апреля украинские войска обстреляли Макеевку. В период с 29 апреля по 2 мая по его приказу обстрелу подвергся Кировский район Донецка, в результате которого пострадал один мирный житель, было повреждено здание нефтебазы.
"В отношении указанных командиров ВСУ возбуждены уголовные дела по статье "теракт" (УК ДНР)", - указывается в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Донецк - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 16:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против иностранных наемников
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала