https://ria.ru/20220506/donbass-1787140330.html
Силы ДНР освободили 176 населенных пунктов
Силы ДНР освободили 176 населенных пунктов - РИА Новости, 06.05.2022
Силы ДНР освободили 176 населенных пунктов
Подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российской армии взяли под контроль 176 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:13
2022-05-06T10:13
2022-05-06T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сергей лавров
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российской армии взяли под контроль 176 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram."По состоянию на 6 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила и установила полный контроль над 176 населенными пунктами, включая Троицкое", — говорится в публикации.В штабе добавили, что Мариуполь находится под полным оперативным контролем.Кроме того, на освобожденных территориях ДНР за минувшие сутки два мирных жителя были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за обстрелов со стороны ВСУ.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/dnr-1787130609.html
https://ria.ru/20220506/yasinovataya-1787134750.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф
10:13 06.05.2022 (обновлено: 10:50 06.05.2022)
Силы ДНР освободили 176 населенных пунктов
Силы ДНР освободили и установили контроль над 176 населенными пунктами