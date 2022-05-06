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Жителя Брянска оштрафовали за дискредитацию российской армии в соцсетях - РИА Новости, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220506/diskreditatsiya-1787276064.html
Жителя Брянска оштрафовали за дискредитацию российской армии в соцсетях
Жителя Брянска оштрафовали за дискредитацию российской армии в соцсетях - РИА Новости, 06.05.2022
Жителя Брянска оштрафовали за дискредитацию российской армии в соцсетях
Суд назначил штраф жителю Брянска за дискредитацию Вооруженных Сил РФ после комментариев в соцсетях, сообщает УФСБ по региону. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:49
2022-05-06T17:49
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
брянск
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Суд назначил штраф жителю Брянска за дискредитацию Вооруженных Сил РФ после комментариев в соцсетях, сообщает УФСБ по региону.По данным ведомства, в одной из социальных сетей житель региона оставил комментарии, в которых содержались призывы к насильственным действиям по отношению к российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ."Решением Советского районного суда города Брянска указанное лицо признано виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении. Противоправная деятельность жителя Брянска была выявлена и пресечена УФСБ по Брянской области во взаимодействии с региональным УМВД для защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности.
https://ria.ru/20220413/arest-1783333285.html
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происшествия, брянск, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
17:49 06.05.2022
 
Жителя Брянска оштрафовали за дискредитацию российской армии в соцсетях

Жителя Брянска оштрафовали за дискредитацию российских Вооруженных Сил в соцсетях

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Суд назначил штраф жителю Брянска за дискредитацию Вооруженных Сил РФ после комментариев в соцсетях, сообщает УФСБ по региону.
По данным ведомства, в одной из социальных сетей житель региона оставил комментарии, в которых содержались призывы к насильственным действиям по отношению к российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ.
"Решением Советского районного суда города Брянска указанное лицо признано виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении. Противоправная деятельность жителя Брянска была выявлена и пресечена УФСБ по Брянской области во взаимодействии с региональным УМВД для защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияБрянскРоссияВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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