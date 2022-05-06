https://ria.ru/20220506/diskreditatsiya-1787276064.html

Жителя Брянска оштрафовали за дискредитацию российской армии в соцсетях

Жителя Брянска оштрафовали за дискредитацию российской армии в соцсетях - РИА Новости, 06.05.2022

Жителя Брянска оштрафовали за дискредитацию российской армии в соцсетях

Суд назначил штраф жителю Брянска за дискредитацию Вооруженных Сил РФ после комментариев в соцсетях, сообщает УФСБ по региону. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:49

2022-05-06T17:49

2022-05-06T17:49

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

брянск

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вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Суд назначил штраф жителю Брянска за дискредитацию Вооруженных Сил РФ после комментариев в соцсетях, сообщает УФСБ по региону.По данным ведомства, в одной из социальных сетей житель региона оставил комментарии, в которых содержались призывы к насильственным действиям по отношению к российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ."Решением Советского районного суда города Брянска указанное лицо признано виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении. Противоправная деятельность жителя Брянска была выявлена и пресечена УФСБ по Брянской области во взаимодействии с региональным УМВД для защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности.

https://ria.ru/20220413/arest-1783333285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянск, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)