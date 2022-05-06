https://ria.ru/20220506/deti-1787244299.html

Нацисты во время войны вешали грудных детей в Орловской области

Нацисты во время войны вешали грудных детей в Орловской области - РИА Новости, 06.05.2022

Нацисты во время войны вешали грудных детей в Орловской области

Фашисты в Орловской области издевались над детьми всех возрастов, казнили их, нередко вешали даже грудных младенцев, свидетельствуют материалы дела, которое... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:06

2022-05-06T16:06

2022-05-06T16:07

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Фашисты в Орловской области издевались над детьми всех возрастов, казнили их, нередко вешали даже грудных младенцев, свидетельствуют материалы дела, которое рассматривали в Орловском областном суде.В пятницу Орловский облсуд признал массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом - прямая трансляция из зала суда велась в группе "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте".Согласно материалам дела, известны несколько случаев гибели грудных детей в селах Михайловского сельсовета."В доме колхозницы Рыбалкиной Анастасии Петровны остановились немецкие солдаты и послали ее принести воды. Немцев в доме было много. С ними остались малые дети в количестве четырех. Среди них была грудная девочка в возрасте семи месяцев. После того, как колхозница Рыбалкина была выпровожена из дома, немцы всячески издевались над беззащитными детьми, затем выгнали их на мороз, а маленькую девочку повесили в хате Рыбалкиной. По возвращении с водой мать застала дочь еще живой, сняла с виселицы, но она сразу умерла", - зачитал судья документы.В селе Селезнево немцы повесили троих детей гражданки Сивачевой, двух из которых удалось спасти, а грудной ребенок умер на виселице в своем доме, указано в материалах дела.В другом населенном пункте немецкие солдаты по приказу своих офицеров стали сжигать все дома. Местные жительницы Пошехон и Афанасьева решили пробраться из подвалов, где укрывались с детьми, в квартиры за пищей, но были замечены немецкими солдатами и под угрозой расстрела разлучены с детьми и угнаны в поле."Все попытки уйти и соединиться с детьми не увенчались успехом. Беззащитные дети остались одни в подвале, голодные и в холоде. Немецкие бандиты не пощадили их. Они зажгли сарай над подвалом. Спасать детей никому не разрешили. Так сгорели девять детей. Трупы их подобраны уже после освобождения села Красной армией и похоронены", - процитировал выдержки из протоколов судья.

https://ria.ru/20220422/karateli-1784900413.html

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, орловская область, германия, россия