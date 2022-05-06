В украинских Броварах "дерусифицируют" 34 улицы и переулка
В украинских Броварах переименуют 34 улицы и переулка, названные в честь русских деятелей
© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный в Броварах, Киевская область
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный в Броварах, Киевская область. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Горсовет украинских Броваров принял решение о переименовании 34 улиц и переулков, названных в честь русских деятелей, сообщил мэр города Игорь Сапожко.
"Депутаты Броварского городского совета поддержали дерусификацию в Броварах! На сессии Броварского городского совета депутаты поддержали решение о переименовании улиц и переулков города Бровары. Изменения касаются 34 названий", - написал Сапожко в Telegram-канале. В частности, решено переименовать улицы Гагарина в Героев Украины, Есенина – в Залесскую, Короленко – в Черных запорожцев, Лермонтова – в Херсонскую, Толстого – в Бучанскую.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.