https://ria.ru/20220506/deklaratsiya-1787326908.html

Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год

Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год - РИА Новости, 06.05.2022

Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей, это значительно меньше, чем в 2020 году, когда его доходы составляли 381,19 миллиона... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T23:06

2022-05-06T23:06

2022-05-06T23:06

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

экономика

общество

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ГРОЗНЫЙ, 6 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей, это значительно меньше, чем в 2020 году, когда его доходы составляли 381,19 миллиона рублей.Согласно декларации, опубликованной на официальном сайте главы и правительства Чечни, в собственности Кадырова находятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратных метра, а также жилой дом площадью 2344,3 "квадрата".Кроме того, в пользовании главы республики, его супруги Медни Кадыровой и одиннадцати детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой в 2021 году составил 1,52 миллиона рублей (в 2020 году - 1,59 миллиона рублей). В ее собственности также находится квартира площадью 209,8 "квадрата".

https://ria.ru/20220415/dokhody-1783783750.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), экономика, общество