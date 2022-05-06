https://ria.ru/20220506/deklaratsiya-1787326908.html
Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год
Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год - РИА Новости, 06.05.2022
Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей, это значительно меньше, чем в 2020 году, когда его доходы составляли 381,19 миллиона... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:06
2022-05-06T23:06
2022-05-06T23:06
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей, это значительно меньше, чем в 2020 году, когда его доходы составляли 381,19 миллиона рублей.Согласно декларации, опубликованной на официальном сайте главы и правительства Чечни, в собственности Кадырова находятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратных метра, а также жилой дом площадью 2344,3 "квадрата".Кроме того, в пользовании главы республики, его супруги Медни Кадыровой и одиннадцати детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой в 2021 году составил 1,52 миллиона рублей (в 2020 году - 1,59 миллиона рублей). В ее собственности также находится квартира площадью 209,8 "квадрата".
https://ria.ru/20220415/dokhody-1783783750.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), экономика, общество
Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей