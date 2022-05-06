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Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год - РИА Новости, 06.05.2022
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Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год
Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год - РИА Новости, 06.05.2022
Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей, это значительно меньше, чем в 2020 году, когда его доходы составляли 381,19 миллиона... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:06
2022-05-06T23:06
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
экономика
общество
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ГРОЗНЫЙ, 6 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей, это значительно меньше, чем в 2020 году, когда его доходы составляли 381,19 миллиона рублей.Согласно декларации, опубликованной на официальном сайте главы и правительства Чечни, в собственности Кадырова находятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратных метра, а также жилой дом площадью 2344,3 "квадрата".Кроме того, в пользовании главы республики, его супруги Медни Кадыровой и одиннадцати детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой в 2021 году составил 1,52 миллиона рублей (в 2020 году - 1,59 миллиона рублей). В ее собственности также находится квартира площадью 209,8 "квадрата".
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), экономика, общество
23:06 06.05.2022
 
Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2021 год

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк Глава Чечни Рамзан Кадыров
 Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей, это значительно меньше, чем в 2020 году, когда его доходы составляли 381,19 миллиона рублей.
Согласно декларации, опубликованной на официальном сайте главы и правительства Чечни, в собственности Кадырова находятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратных метра, а также жилой дом площадью 2344,3 "квадрата".
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 17:47
Опубликованы декларации о доходах российских чиновников за 2021 год
Кроме того, в пользовании главы республики, его супруги Медни Кадыровой и одиннадцати детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой в 2021 году составил 1,52 миллиона рублей (в 2020 году - 1,59 миллиона рублей). В ее собственности также находится квартира площадью 209,8 "квадрата".
 
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