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Дебютный спектакль Тимоти Шаламе отменили - РИА Новости, 06.05.2022
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Культура
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Дебютный спектакль Тимоти Шаламе отменили
Дебютный спектакль Тимоти Шаламе отменили - РИА Новости, 06.05.2022
Дебютный спектакль Тимоти Шаламе отменили
Спектакль "4000 милль" в британском театре Old Vic по пьесе Эми Херцог отменили, сообщает Deadline. Главные роли в постановке должны были исполнить Айлин Аткинс РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:31
2022-05-06T15:31
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спектакль "4000 милль" в британском театре Old Vic по пьесе Эми Херцог отменили, сообщает Deadline. Главные роли в постановке должны были исполнить Айлин Аткинс и Тимоти Шаламе. Для последнего это был бы дебют на сцене. Отмена отчасти связана с коронавирусом. Премьера изначально была запланирована на 6 апреля 2020 года, но ее отложили из-за пандемии. "Несмотря на огромные усилия всех участников, мы с грустью и неохотой пришли к выводу, что не можем перенести шоу на подходящее всем время", — объясняется в заявлении театра.Пьеса Херцог в 2013 году была номинирована на Пулитцеровскую премию. В ней рассказывается о неожиданном визите 21-летнего внука к своей 91-летней бабушке. Его жизнь только начинается, а ее — подходит к концу, и они делятся переживаниями друг с другом. Образы именно этих персонажей и должны были воплотить Шаламе и Аткинс. Тимоти Шаламе стал знаменитым благодаря драме "Зови меня своим именем" (2017) Луки Гуаданьино. Звездный статус артиста закрепили "Маленькие женщины", "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", "Дюна". Он также исполнил главную роль в предстоящем фильме "Вилли Вонка" о молодости знаменитого кондитера из сказки "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля.
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новости культуры, театр, знаменитости, звезды
15:31 06.05.2022
 
Дебютный спектакль Тимоти Шаламе отменили

Дебютный спектакль Тимоти Шаламе "4000 милль" в британском театре Old Vic отменили

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Актер Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва Дюна (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале. - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спектакль "4000 милль" в британском театре Old Vic по пьесе Эми Херцог отменили, сообщает Deadline. Главные роли в постановке должны были исполнить Айлин Аткинс и Тимоти Шаламе. Для последнего это был бы дебют на сцене.
Отмена отчасти связана с коронавирусом. Премьера изначально была запланирована на 6 апреля 2020 года, но ее отложили из-за пандемии.
"Несмотря на огромные усилия всех участников, мы с грустью и неохотой пришли к выводу, что не можем перенести шоу на подходящее всем время", — объясняется в заявлении театра.
Пьеса Херцог в 2013 году была номинирована на Пулитцеровскую премию. В ней рассказывается о неожиданном визите 21-летнего внука к своей 91-летней бабушке. Его жизнь только начинается, а ее — подходит к концу, и они делятся переживаниями друг с другом. Образы именно этих персонажей и должны были воплотить Шаламе и Аткинс.
Тимоти Шаламе стал знаменитым благодаря драме "Зови меня своим именем" (2017) Луки Гуаданьино. Звездный статус артиста закрепили "Маленькие женщины", "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", "Дюна". Он также исполнил главную роль в предстоящем фильме "Вилли Вонка" о молодости знаменитого кондитера из сказки "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля.
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