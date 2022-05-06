https://ria.ru/20220506/chalamet-1787183470.html

Дебютный спектакль Тимоти Шаламе отменили

Дебютный спектакль Тимоти Шаламе отменили - РИА Новости, 06.05.2022

Дебютный спектакль Тимоти Шаламе отменили

Спектакль "4000 милль" в британском театре Old Vic по пьесе Эми Херцог отменили, сообщает Deadline. Главные роли в постановке должны были исполнить Айлин Аткинс РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:31

2022-05-06T15:31

2022-05-06T15:31

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спектакль "4000 милль" в британском театре Old Vic по пьесе Эми Херцог отменили, сообщает Deadline. Главные роли в постановке должны были исполнить Айлин Аткинс и Тимоти Шаламе. Для последнего это был бы дебют на сцене. Отмена отчасти связана с коронавирусом. Премьера изначально была запланирована на 6 апреля 2020 года, но ее отложили из-за пандемии. "Несмотря на огромные усилия всех участников, мы с грустью и неохотой пришли к выводу, что не можем перенести шоу на подходящее всем время", — объясняется в заявлении театра.Пьеса Херцог в 2013 году была номинирована на Пулитцеровскую премию. В ней рассказывается о неожиданном визите 21-летнего внука к своей 91-летней бабушке. Его жизнь только начинается, а ее — подходит к концу, и они делятся переживаниями друг с другом. Образы именно этих персонажей и должны были воплотить Шаламе и Аткинс. Тимоти Шаламе стал знаменитым благодаря драме "Зови меня своим именем" (2017) Луки Гуаданьино. Звездный статус артиста закрепили "Маленькие женщины", "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", "Дюна". Он также исполнил главную роль в предстоящем фильме "Вилли Вонка" о молодости знаменитого кондитера из сказки "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля.

https://ria.ru/20220505/cattrall-1787037822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, знаменитости, звезды